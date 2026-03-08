El Lens aprovecha el traspié del PSG

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El Lens no dejó escapar esta vez el llamativo tropiezo del PSG, derrotado el viernes por el Mónaco, y ganó con solvencia al Metz (3-0) para situarse a un punto del campeón en la carrera por el título de la Ligue 1 que este fin de semana completó la vigésima quinta jornada.

El revés encajado hace dos jornadas también contra el Mónaco y el empate posterior frente el Estrasburgo emitieron síntomas de decaimiento del equipo de Pierre Sage, gran parte del curso en el primer puesto pero que hace semanas fue desplazado del primer lugar por el París Saint Germain.

Pero el inesperado resbalón del conjunto de Luis Enrique ha alentado otra vez al Lens que esta vez, ante el Metz, en el estadio Bollaert-Delelis, no falló y se reencontró con el triunfo y con el liderato a tiro.

Al borde del descanso abrió el marcador el saudí Saud Abdulhamid y al inicio de la segunda parte Florian Thauvin batió por segunda vez al danés Jonathan Fischer.

Antes de la hora de juego, en el 52, el maliense Amadou Hiadara hizo el tercero y sentenció el choque.

El triunfo acerca al Lens al París Saint Germain que mantiene solo un punto de renta en el liderato. El Marsella es tercero, a diez del Lens y once del PSG. El Metz es colista. EFE.