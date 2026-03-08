Espana agencias

El Lens aprovecha el traspié del PSG

Guardar

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El Lens no dejó escapar esta vez el llamativo tropiezo del PSG, derrotado el viernes por el Mónaco, y ganó con solvencia al Metz (3-0) para situarse a un punto del campeón en la carrera por el título de la Ligue 1 que este fin de semana completó la vigésima quinta jornada.

El revés encajado hace dos jornadas también contra el Mónaco y el empate posterior frente el Estrasburgo emitieron síntomas de decaimiento del equipo de Pierre Sage, gran parte del curso en el primer puesto pero que hace semanas fue desplazado del primer lugar por el París Saint Germain.

Pero el inesperado resbalón del conjunto de Luis Enrique ha alentado otra vez al Lens que esta vez, ante el Metz, en el estadio Bollaert-Delelis, no falló y se reencontró con el triunfo y con el liderato a tiro.

Al borde del descanso abrió el marcador el saudí Saud Abdulhamid y al inicio de la segunda parte Florian Thauvin batió por segunda vez al danés Jonathan Fischer.

Antes de la hora de juego, en el 52, el maliense Amadou Hiadara hizo el tercero y sentenció el choque.

El triunfo acerca al Lens al París Saint Germain que mantiene solo un punto de renta en el liderato. El Marsella es tercero, a diez del Lens y once del PSG. El Metz es colista. EFE.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP exige explicaciones al Gobierno por el aumento de la entrada de migrantes a Ceuta

Infobae

PNV reprocha al Gobierno que no informe sobre la postura adoptada ante el ataque de EEUU a Irán ni dé explicaciones

La portavoz jeltzale Maribel Vaquero exige que se aclare la reacción oficial tras las acciones militares entre Washington y Teherán, pidiendo transparencia y diálogo, y subraya la necesidad de priorizar el respeto al derecho internacional y los derechos humanos

PNV reprocha al Gobierno que

La mexicana Ramos gana por delante de la española Monje el maratón de marcha de Dudince

Infobae

Almeyda modifica media defensa e Íñigo Pérez revoluciona su once

Infobae

Cinco heridos en la A-601 en varias colisiones durante una granizada en Segovia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

ECONOMÍA

Renfe lanza una nueva página

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”