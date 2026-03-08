Espana agencias

ARCO cierra sus puertas con 95.000 visitantes y un impacto económico de 195 millones

Guardar

Madrid, 8 mar (EFE).- La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) echa este domingo el cierre a su 45ª edición tras haber recibido unos 95.000 visitantes y con un impacto económico de 195 millones de euros, un resultado favorable tanto en asistencia como en actividad comercial ya que ha atraído a cerca de 40.000 profesionales de todo el mundo.

Así lo ha dicho a EFE la directora de la feria Maribel López., quien considera que el balance es "muy positivo por los proyectos que han hecho las galerías, la calidad de las obras, la valentía y los riesgos que han tomado para explicar qué es el arte contemporáneo a un público profesional, pero también al público general".

En ARCOmadrid, que ha contado un año más con la presencia de los Reyes de España en el acto inaugural el 5 de marzo, han participado 211 galerías de 30 países, que han expuesto obras de 1.300 artistas con una presencia de mujeres que se sitúa en un 40 %, según el informe Mujeres en las Artes Visuales (MAV).

Además de destacar el interés profesional en los primeros días, tras abrirse al público el viernes por la tarde, la directora ha valorado que la cifra de visitantes se mantenga, así como de que las personas jóvenes y de todas las generaciones visiten ARCO.

En materia de adquisiciones, el compromiso del Museo Reina Sofía a través del Ministerio de Cultura "es fundamental porque da voz a artistas de muchas generaciones". Y este año destacaría especialmente "la vuelta a las compras institucionales del Museo IVAM de Valencia y Es Baluard de Mallorca".

El panorama artístico ha sido "muy amplio, desde las vanguardias con obras de Miró, Picasso, de Juan gris, hasta artistas de 25 ó 26 años en la sección de Opening Nuevas Galerías", según López, que además ha destacado las secciones comisariadas y los proyectos especiales que han tenido "muy buena acogida".

Se ha referido a la petición de bajar el IVA Cultural y ha señalado que "los artistas se han hecho una foto en la Feria el primer día para apoyar la petición de las galerías, porque es muy importante que se entienda que son los artistas los que se beneficiarían más de esta medida".

"Lo más destacable de esta edición es la multiplicidad en los lenguajes, cómo los artistas trabajan en todos los formatos sin que podamos decir que uno es mejor, superior a otro, en la escultura, la pintura, el dibujo, la obra múltiple, toda la obra tecnológica, la pluralidad y la riqueza de los proyectos".

Entre las adquisiciones institucionales también destacan las de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, la Fundación Sorigué y el Centro de Arte Fundación María José Jove, entre otros.

La galería Proyectos Ultravioleta ha recibido el Premio Lexus al Mejor Stand. El premio XXI NEWARTaward@ARCO se ha entregado a la artista Julia Scher -Esther Schipper- y a Jonas Englert -Anita Beckers-.

La creadora Esther Gatón ha sido la ganadora del X Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, y June Crespo, de la galería Ehrhardt Florez, ha sido la artista galardonada de la primera edición del Premio Adquisición Catapulta, entre otros premios. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Miguel Ángel Muñoz: "Sobrevivo con retos cada vez más extremos y he jugado con la muerte"

Infobae

McGrath se desquita del mal trago en los Juegos y se acerca al Globo de Cristal de eslalon

Infobae

78-109. El Barça se pasea en Lugo

Infobae

Ibarrola (UPN) dice que "algo se debe estar haciendo mal" ante el descenso de jóvenes que se sienten feministas

Ibarrola (UPN) dice que "algo

Óscar López tilda a Díaz Ayuso de "machista" por su "guerra cultural" contra el feminismo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega la

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre buscado en Austria por cometer una decena de atracos a un mismo supermercado

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

ECONOMÍA

El riesgo cambió de idioma

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”