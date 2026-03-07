Zapatero ensalza la "personalidad e identidad" de Martínez y asegura que será un "magnífico presidente" de CyL

Durante un acto de campaña organizado en León y en presencia de cerca de 800 asistentes, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero destacó la transformación de la ciudad y la provincia de León en los últimos años, mencionando inversiones públicas que, según declaró, ascendieron a 3.000 millones de euros durante los gobiernos socialistas. Según recogió el PSOE y reportó el medio, Zapatero citó proyectos como la construcción del aeropuerto leonés, la recuperación del Teatro Emperador y la llegada del tren de alta velocidad (AVE) a la región como ejemplos de la actuación impulsada bajo su mandato. El expresidente afirmó que “el leonesista es quien hace por León, no valen ni cantos ni banderas”, refiriéndose a su labor y a los resultados concretos de sus políticas.

En el mismo escenario, centró su respaldo en Carlos Martínez, actual alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Según consignó el medio, Zapatero describió a Martínez como una figura dotada de “personalidad e identidad” propias, rasgos que, a su juicio, le han permitido destacar en la gestión municipal y lo sitúan como un “magnífico alcalde de Soria, con ideas y sensibilidad, un militante ejemplar y será un magnífico presidente de Castilla y León”. Zapatero reconoció públicamente su aprecio por el candidato, a quien, en tono distendido, se refirió como “un Beatle”, reforzando la cercanía entre ambos ante la audiencia.

En su intervención, Zapatero contrapuso el proyecto socialista encabezado por Martínez a la actuación del Partido Popular en la comunidad, liderado por Alfonso Fernández Mañueco. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, el expresidente afirmó que Mañueco y los principales dirigentes del PP dedican sus intervenciones públicas a criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a su propia figura, sin aportar, en su opinión, una propuesta concreta para Castilla y León en los últimos siete años. En palabras de Zapatero, “¿para qué quiere Mañueco ser presidente de Castilla y León si solo ataca a Sánchez?”, cuestionó, y planteó que el foco de un gobierno autonómico debería dirigirse a la mejora de servicios como la sanidad y la educación, el fomento de la actividad empresarial y la lucha contra la despoblación, temas en los que, según manifestó, el candidato socialista centra su propuesta de gobierno.

El dirigente socialista resaltó la labor del Gobierno español bajo la presidencia de Pedro Sánchez, señalando que los logros y resultados de su mandato son “irrefutables”. Según informó el medio, Zapatero declaró sentirse “orgulloso” de que el PSOE formule sus políticas “sin odio y resentimiento”. Añadió que en el entorno político actual existe un exceso de “odio y rencor” y una carencia de patriotismo y visión de futuro, criticando de manera implícita a fuerzas políticas opuestas sin mencionarlas directamente.

Asimismo, durante el acto, Zapatero abordó la relación entre el Partido Popular y Vox, partidos que gobiernan en coalición en Castilla y León. Según publicó el medio, consideró “triste” ver cómo el PP adopta posiciones influenciadas por Vox, especialmente en cuestiones como el cambio climático y la violencia de género. Recomendó a los populares definir y articular “un proyecto propio” y no limitarse a replicar los planteamientos del partido de ultraderecha ni centrarse en confrontar con el presidente Sánchez. “PP y Vox deberían tener más paciencia y menos ansiedad porque el líder del PSOE es fuerte y resistente”, afirmó.

El expresidente subrayó que las elecciones en Castilla y León no son una consulta sobre Pedro Sánchez, sino una decisión sobre el futuro de la comunidad autónoma y la posibilidad de renovar sus servicios públicos y combatir la despoblación. Según consignó el medio, Zapatero expresó su deseo de que Castilla y León “sume al proyecto de modernidad abierto que impulsa el gobierno socialista”, planteando como objetivo la integración de la región en una dinámica nacional de avance y modernización.

Dentro de su discurso, Zapatero hizo referencia a la afluencia creciente de turistas, investigadores y empresas a Castilla y León, atribuyendo este fenómeno a la imagen positiva y al “pulso” de la España moderna, en su opinión impulsada por políticas socialistas. Mencionó también que el Partido Popular, según su análisis, no acepta esta nueva realidad y permanece anclado en un modelo orientado a la confrontación política, en contraste con la propuesta de diálogo y gestión que, según sostuvo, presenta el PSOE.

En la jornada, también participaron otros representantes socialistas, como la cabeza de lista por León a las Cortes, Nuria Rubio, y otras figuras del partido, que acompañaron al candidato Carlos Martínez. En el evento, el PSOE quiso señalar su sintonía con las demandas de mejora en la sanidad, la educación y el ámbito rural de la comunidad.

El expresidente se refirió con ironía al acto reciente que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró en el Teatro Pérez Alonso de La Bañeza, teatro cuya remodelación, recordó, tuvo lugar bajo su propio mandato como jefe del Ejecutivo. Con este ejemplo, quiso resaltar la diferencia entre las políticas de inversión y desarrollo impulsadas anteriormente y las actuales demandas de la oposición.

En suma, según reportó el medio, la campaña del PSOE centra su propuesta en un modelo de acción basado en la gestión pública, la inversión en servicios esenciales y una visión de futuro orientada a la modernización y apertura de Castilla y León, distanciándose de la confrontación partidista y de las posiciones adoptadas por el Partido Popular y Vox. El acto en León se enmarcó en esta estrategia, reforzando el apoyo de la dirección socialista nacional a la candidatura de Carlos Martínez.