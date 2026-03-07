Espana agencias

Zapatero ensalza la "personalidad e identidad" de Martínez y asegura que será un "magnífico presidente" de CyL

Rodríguez Zapatero ha expresado su confianza en que Carlos Martínez, actual regidor de Soria y referente socialista, impulse un cambio en Castilla y León basado en gestión, propuestas sociales y modernización, alejándose de la confrontación política que atribuye al PP y Vox

Guardar

Durante un acto de campaña organizado en León y en presencia de cerca de 800 asistentes, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero destacó la transformación de la ciudad y la provincia de León en los últimos años, mencionando inversiones públicas que, según declaró, ascendieron a 3.000 millones de euros durante los gobiernos socialistas. Según recogió el PSOE y reportó el medio, Zapatero citó proyectos como la construcción del aeropuerto leonés, la recuperación del Teatro Emperador y la llegada del tren de alta velocidad (AVE) a la región como ejemplos de la actuación impulsada bajo su mandato. El expresidente afirmó que “el leonesista es quien hace por León, no valen ni cantos ni banderas”, refiriéndose a su labor y a los resultados concretos de sus políticas.

En el mismo escenario, centró su respaldo en Carlos Martínez, actual alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Según consignó el medio, Zapatero describió a Martínez como una figura dotada de “personalidad e identidad” propias, rasgos que, a su juicio, le han permitido destacar en la gestión municipal y lo sitúan como un “magnífico alcalde de Soria, con ideas y sensibilidad, un militante ejemplar y será un magnífico presidente de Castilla y León”. Zapatero reconoció públicamente su aprecio por el candidato, a quien, en tono distendido, se refirió como “un Beatle”, reforzando la cercanía entre ambos ante la audiencia.

En su intervención, Zapatero contrapuso el proyecto socialista encabezado por Martínez a la actuación del Partido Popular en la comunidad, liderado por Alfonso Fernández Mañueco. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, el expresidente afirmó que Mañueco y los principales dirigentes del PP dedican sus intervenciones públicas a criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a su propia figura, sin aportar, en su opinión, una propuesta concreta para Castilla y León en los últimos siete años. En palabras de Zapatero, “¿para qué quiere Mañueco ser presidente de Castilla y León si solo ataca a Sánchez?”, cuestionó, y planteó que el foco de un gobierno autonómico debería dirigirse a la mejora de servicios como la sanidad y la educación, el fomento de la actividad empresarial y la lucha contra la despoblación, temas en los que, según manifestó, el candidato socialista centra su propuesta de gobierno.

El dirigente socialista resaltó la labor del Gobierno español bajo la presidencia de Pedro Sánchez, señalando que los logros y resultados de su mandato son “irrefutables”. Según informó el medio, Zapatero declaró sentirse “orgulloso” de que el PSOE formule sus políticas “sin odio y resentimiento”. Añadió que en el entorno político actual existe un exceso de “odio y rencor” y una carencia de patriotismo y visión de futuro, criticando de manera implícita a fuerzas políticas opuestas sin mencionarlas directamente.

Asimismo, durante el acto, Zapatero abordó la relación entre el Partido Popular y Vox, partidos que gobiernan en coalición en Castilla y León. Según publicó el medio, consideró “triste” ver cómo el PP adopta posiciones influenciadas por Vox, especialmente en cuestiones como el cambio climático y la violencia de género. Recomendó a los populares definir y articular “un proyecto propio” y no limitarse a replicar los planteamientos del partido de ultraderecha ni centrarse en confrontar con el presidente Sánchez. “PP y Vox deberían tener más paciencia y menos ansiedad porque el líder del PSOE es fuerte y resistente”, afirmó.

El expresidente subrayó que las elecciones en Castilla y León no son una consulta sobre Pedro Sánchez, sino una decisión sobre el futuro de la comunidad autónoma y la posibilidad de renovar sus servicios públicos y combatir la despoblación. Según consignó el medio, Zapatero expresó su deseo de que Castilla y León “sume al proyecto de modernidad abierto que impulsa el gobierno socialista”, planteando como objetivo la integración de la región en una dinámica nacional de avance y modernización.

Dentro de su discurso, Zapatero hizo referencia a la afluencia creciente de turistas, investigadores y empresas a Castilla y León, atribuyendo este fenómeno a la imagen positiva y al “pulso” de la España moderna, en su opinión impulsada por políticas socialistas. Mencionó también que el Partido Popular, según su análisis, no acepta esta nueva realidad y permanece anclado en un modelo orientado a la confrontación política, en contraste con la propuesta de diálogo y gestión que, según sostuvo, presenta el PSOE.

En la jornada, también participaron otros representantes socialistas, como la cabeza de lista por León a las Cortes, Nuria Rubio, y otras figuras del partido, que acompañaron al candidato Carlos Martínez. En el evento, el PSOE quiso señalar su sintonía con las demandas de mejora en la sanidad, la educación y el ámbito rural de la comunidad.

El expresidente se refirió con ironía al acto reciente que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebró en el Teatro Pérez Alonso de La Bañeza, teatro cuya remodelación, recordó, tuvo lugar bajo su propio mandato como jefe del Ejecutivo. Con este ejemplo, quiso resaltar la diferencia entre las políticas de inversión y desarrollo impulsadas anteriormente y las actuales demandas de la oposición.

En suma, según reportó el medio, la campaña del PSOE centra su propuesta en un modelo de acción basado en la gestión pública, la inversión en servicios esenciales y una visión de futuro orientada a la modernización y apertura de Castilla y León, distanciándose de la confrontación partidista y de las posiciones adoptadas por el Partido Popular y Vox. El acto en León se enmarcó en esta estrategia, reforzando el apoyo de la dirección socialista nacional a la candidatura de Carlos Martínez.

Temas Relacionados

Carlos MartínezPSOEJosé Luis Rodríguez ZapateroAlfonso Fernández MañuecoCastilla y LeónLeónElecciones autonómicasPresidencia autonómicaPPVoxEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Abascal emplaza al PP a plantear un "diálogo respetuoso" y alejado de "chantajes" para que haya acuerdos de gobierno

Santiago Abascal advierte que sin propuestas claras y garantías de cumplimiento no se firmarán alianzas en comunidades autónomas clave, acusando al Partido Popular de “engaño” en gobiernos previos y exigiendo rectificaciones tras recientes declaraciones polémicas

Infobae

Zapatero se muestra "orgulloso" de la "valentía y patriotismo" de Sánchez por decir a Trump que en "España manda España"

En un acto en León, José Luis Rodríguez Zapatero respaldó con fuerza la postura firme de Pedro Sánchez ante Donald Trump respecto al papel de España, defendiendo la política socialista de paz frente a presiones internacionales sobre el conflicto con Irán

Zapatero se muestra "orgulloso" de

Feijóo acusa a Vox de "estafa" y pide aprender de su "bloqueo" a Guardiola para que no se repita con Mañueco

Feijóo lanza duras críticas contra Vox, alerta sobre posibles bloqueos en próximas coaliciones autonómicas y reclama respaldo al PP para evitar que se repitan situaciones como la vivida en Extremadura, apelando al voto útil en Castilla y León

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo pide a Sánchez que deje de "engañar" a la gente con su 'No a la guerra' y de buscar "pelea" con aliados de España

Feijóo exige al presidente del Gobierno responsabilidad y transparencia tras el despliegue de la fragata en Chipre, acusándolo de primar intereses partidistas sobre el bien común y de deteriorar la confianza internacional en la política exterior española

Feijóo pide a Sánchez que

Fundación Víctimas del Terrorismo aboga por una juventud formada en valores democráticos para prevenir la radicalización

El titular de la FVT alertó sobre la necesidad urgente de construir pensamiento crítico entre adolescentes, destacando la escuela y la cultura como barreras clave ante discursos de odio, y reclamó memoria y justicia permanente para las víctimas

Fundación Víctimas del Terrorismo aboga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez publica un artículo

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Fede Valverde salva en el

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado