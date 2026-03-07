Espana agencias

Valverde: “Era importante mostrar una reacción tras la eliminación de Copa”

Bilbao, 7 marzo (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, compareció este sábado tras la derrota ante el Barcelona contrariado tras el buen partido de su equipo, pero que no le sirvió para sumar contra el líder.

“Nos vamos fastidiados por el resultado, que es lo que nos importaba, pero el partido ha sido bueno. Seguramente hemos merecido más. Para nosotros, era importante mostrar una reacción tras la eliminación del otro día porque las eliminaciones siempre duelen. Jugábamos en nuestro campo, la entidad del rival, el favorito para ganar el título... Era importante mostrar una cara competitiva importante”, señaló.

El técnico rojiblanco elogió el despliegue físico de los suyos. “Nos hemos vaciado desde el primer minuto, estábamos empujando, nos estábamos haciendo ilusiones con las ocasiones que habíamos tenido para el 1-0, pero luego han marcado ellos. Las que tienes, las tienes que acertar, y más contra estos equipos”, aseveró.

“Si no juegas bien un partido como el de hoy, no vas a sacar nada. Para nosotros, era fundamental reencontrarnos después del varapalo del otro día, reconocernos y mostrar un buen espíritu competitivo. Pero no hemos ganado”, lamentó el técnico.

Valverde también hizo hincapié en la mejoría del equipo en las tareas defensivas. “Últimamente creo que estamos más firmes. Es algo que hemos hablado. Debemos estar firmes atrás, necesitamos tener esa sensación de que el contrario no nos hace ocasiones. Hoy el Barcelona nos ha generado poco. Pero hay que combinarlo con el acierto de cara a portería”, señaló.

“Queremos sumar para mirar hacia delante. Ahora tenemos un partido importante contra el Girona, con una semana limpia. A ver si podemos recuperar a algún jugador. Queda mucho por jugarse, todavía quedan muchos puntos”, comentó Valverde sobre las opciones del Athletic de pelear por Europa.

Cuestionado por nombres propios, Valverde comentó sobre Selton que “tiene mucho talento, muchísimo, también es muy generoso en el esfuerzo, pero tiene 19 años y todavía tiene que hacerse, tiene que fortalecerse más”.

Al respecto de la lesión de Unai Gómez, Valverde dijo: “La jugada es fea, pero también tuvimos esa sensación hace dos semanas en Oviedo con la jugada de Jauregizar y se quedó en un susto". "Vamos a esperar”. EFE

