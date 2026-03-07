Sabadell avanza, el Terrassa se queda a las puertas y el CN Barcelona certifica su adiós

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El KEIO Sabadell será el único representante español en cuartos de final de la Eurocopa pese a caer ante el Sabac Elixir (9-6), mientras que el Terrassa se quedó a las puertas de la remontada frente al Oradea (14-14) y el CN Barcelona certificó su adiós con una nueva derrota ante el Radnicki (17-15).

Derrota sin consecuencias del Sabadell, que gracias al colchón de ocho goles que construyó en la ida (11-3) tenía que torcerse mucho la eliminatoria para que no avanzara a los cuartos de final de su competición fetiche, en la que ya conquistó el título en 2022 y en la que en las dos últimas temporadas ha alcanzado las semifinales.

Tras dos primeros cuartos bastante igualados, en los que el cuadro vallesano supo controlar los arreones del cuadro serbio, que solo pudo marcharse al descanso con una mínima ventaja (5-4), el partido cambió por completo tras el receso.

Condenado por un pobre 4/13 en superioridades numéricas, el equipo dirigido por Quim Colet parecía ceder ante el empuje del Sabac Elixir, que puso en serios aprietos a los visitantes y abrió una renta de tres goles con todo el último cuarto por disputarse (8-5).

Ese margen alimentó el sueño de la remontada y obligó al Sabadell a apretar los dientes. Solo Federico Panerai, el único que repitió en la faceta goleadora, parecía encontrar grietas en la defensa serbia y silenció la grada al inicio del último período (8-6, min. 25).

El Sabac Elixir lo intentó a la desesperada, pero se mostró muy errático en las acciones de hombre de más en el tramo final y, pese al definitivo 9-6, no pudo impedir que el Sabadell sellara su regreso a los cuartos de final.

Será, además, el único representante español entre los ocho mejores de la segunda competición continental. Su vecino vallesano, el Terrassa, que tenía en su mano una oportunidad única para avanzar de ronda, se quedó a las puertas en el Àrea Olímpica.

El conjunto egarense necesitaba ganar para igualar la eliminatoria, y hacerlo por dos goles o más le daba el billete. Sin embargo, desde el inicio tuvo serias dificultades para contener el torrente ofensivo del Oradea, que se mostró más sólido, con las ideas más claras y un plan de partido bien definido.

El equipo que dirige Sergi Mora nunca encontró una situación real para amenazar la remontada, y el 10-14 que reflejaba el marcador a poco más de tres minutos del final era la prueba más evidente.

Aun así, como ya ocurrió en la ida, el orgullo egarense apareció en el tramo final. Con un parcial de 4-0 lograron empatar el partido (14-14), pero se quedaron sin tiempo para buscar ese último gol que habría igualado la eliminatoria.

El Terrassa dice adiós a su aventura continental, aunque con la sensación de haber mejorado notablemente su rendimiento respecto a la pasada temporada, cuando cayó a las primeras de cambio en una fase de grupos en la que no logró puntuar.

Tampoco pudo obrar la remontada el CN Barcelona. Solo una proeza podía mantener con vida al conjunto 'cenebista' tras la contundente derrota por 10-15 en la ida frente al Radnicki. Remontar cinco goles al subcampeón de la última edición parecía una misión casi imposible y así quedó claro desde el inicio.

El conjunto balcánico dejó patente que no iba a especular con la renta obtenida en la ida y dominó todas las facetas del juego, sin conceder en ningún momento la sensación de que la eliminatoria pudiera girar. Siempre manejó ventajas de al menos tres goles que el cuadro barcelonés nunca llegó a amenazar.

Pese a ello, el decano del waterpolo español no bajó los brazos y peleó hasta el final, aunque ni siquiera ese esfuerzo fue suficiente ante el oficio y el criterio de una plantilla repleta de campeones olímpicos y continentales. El 17-15 final acabó certificando la eliminación del CN Barcelona y el cierre de su recorrido europeo. EFE

