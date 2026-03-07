Rodrigo Mendoza, sustituido por “un fuerte traumatismo en el tobillo derecho”

Madrid, 7 mar (EFE).- Rodrigo Mendoza, centrocampista del Atlético de Madrid, fue sustituido este sábado al descanso del partido contra la Real Sociedad por “un fuerte traumatismo en el tobillo derecho”, tras un balón dividido con Ander Barrenetxea, según informó el club tras la primera exploración.
El futbolista, visiblemente dolorido sobre el césped, tras el golpe con el balón de por medio en el tiempo añadido del primer tiempo, abandonó el terreno de juego apoyado en dos miembros de los servicios médicos y está “pendiente de la realización de pruebas”.
Marcos Llorente entró en su lugar para la segunda parte. EFE
