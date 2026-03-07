Espana agencias

Rodrigo Mendoza, sustituido por “un fuerte traumatismo en el tobillo derecho”

Guardar

Madrid, 7 mar (EFE).- Rodrigo Mendoza, centrocampista del Atlético de Madrid, fue sustituido este sábado al descanso del partido contra la Real Sociedad por “un fuerte traumatismo en el tobillo derecho”, tras un balón dividido con Ander Barrenetxea, según informó el club tras la primera exploración.

El futbolista, visiblemente dolorido sobre el césped, tras el golpe con el balón de por medio en el tiempo añadido del primer tiempo, abandonó el terreno de juego apoyado en dos miembros de los servicios médicos y está “pendiente de la realización de pruebas”.

Marcos Llorente entró en su lugar para la segunda parte. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La búsqueda del hombre arrastrado por el agua en Llinars del Vallès seguirá esta noche

Infobae

Íñigo Pérez dice que la racha positiva "ha elevado la autoestima y la confianza" del Rayo

Infobae

La búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias se reanudará mañana

Infobae

El Eskisehirsporm, el club más "español" de Turquía lleva décadas tocando "España cañí"

Infobae

1-3. España acaba con la resistencia de Ucrania y sigue invicta en el camino al Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’