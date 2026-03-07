Espana agencias

Montero se suma al 'No a la guerra' de Sánchez y apunta a solucionar el conflicto con "diálogo" y "capacidad de ceder"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presidido este sábado en San Fernando (Cádiz) la 27ª edición de los Premios Clara Campoamor que concede el PSOE-A con motivo del 8M y se ha pronunciado sobre la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán acometida desde el pasado sábado, 28 de febrero, y se ha sumado al 'No a la guerra' pronunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha apuntado al diálogo y la "capacidad de entender, renunciar, ceder y retroceder" para solucionar este conflicto.

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha asegurado que ni a nivel autonómico ni a nivel nacional su formación va admitir que "algunos intenten buscar una coartada a la guerra utilizando a las mujeres", puesto que ha defendido que "como partido y como Gobierno" han sido siempre "los primeros" en "denunciar la vulneración de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, que se producen en algunos países, como por ejemplo en Irán".

En esta línea, Montero ha señalado que seguirán "denunciando que hay que remover todo eso para que las mujeres puedan expresarse con libertad, puedan estudiar, no tengan que ir tapadas y puedan ser seres humanos que se relacionan en pie de igualdad".

En relación, la ministra de Hacienda ha agregado que el PSOE "ha sido el primero que ha estado al pie de esa lucha", y ha matizado que "en ningún caso" van a permitir que se utilice "esa coartada para amparar una guerra ilegal" y que no tiene "el amparo en el derecho internacional".

"Corren tiempos en los que tenemos que estar atentas y tenemos que estar más alertas que nunca", ha concretado Montero, porque, según ha considerado, la guerra "es la manera que la historia dominada siempre por la ley del más fuerte ha tenido de solucionar los conflictos".

En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno ha afirmado que las mujeres aportan "una forma de construcción de sociedad que es insustituible", ya que "no creemos en la ley del más fuerte". En contra, ha apostillado que "sabemos que solamente con la razón con la palabra, con el diálogo, con la empatía y con la ternura se construyen los pueblos".

Bajo este contexto, Montero ha apuntado que detrás de este conflicto "están los intereses de unos pocos frente al interés de la mayoría", en concreto, "de las niñas asesinadas en los colegios cuando se bombardea, de las mujeres que huyen porque su vivienda queda destrozada, de aquellas que sufren porque sus hijos están en primera línea de batalla o sus hijas en primera línea de batalla".

Según ha indicado la ministra, "lo más terrible" es que "en todas las guerras" se utiliza a las mujeres "como un instrumento como un arma de guerra del adversario para machacar al contrario a costa de nuestra dignidad, de nuestra integridad, de nuestro cuerpo, con violaciones, con vejaciones, que a veces pasan desapercibidas".

De este modo, ha concluido su intervención relativa a la invasión estadounidense e israelí en Irán recalcando el lema de 'No a la guerra', y poniendo en valor la sanidad pública, que "eso es lo que nos permite ser fuertes".

"Vamos a seguir peleando este 8 de marzo con más fuerza que nunca enarbolando la bandera de la igualdad para evitar la brecha salarial, la brecha en pensiones", ha explicado, mientras que ha matizado que el desarrollo del 8M lo van a compatibilizar "con las pancartas de las mujeres diciendo 'No a la guerra', peleando para que no haya solución violenta a los conflictos" y para que "se escuche nuestra voz, que reclama soluciones pacíficas y racionales".

