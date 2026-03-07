La italiana Chiara Consonni vence al sprint en la segunda etapa de la Vuelta a Extremadura

Mérida, 7 mar (EFE).- La campeona olímpica italiana Chiara Consonni (Canyon SRAM Zondacrypto) ha vencido al sprint en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Extremadura femenina, que ha finalizado este sábado en las calles de Fuente del Maestre (Badajoz), mientras que su compañera de equipo la británica Zoe Bäckstedt sigue líder de la general.

La riojana Sheyla Gutiérrez (Movistar Team) fue neutralizada a poco menos de diez kilómetros de meta tras una escapada de más de 50 kilómetros que la mantuvo en cabeza de carrera la mayor parte de esta etapa fundamentalmente llana, de 132,8 kilómetros, que ha partido de la localidad pacense de Pueblonuevo del Guadiana.

Tras la corredora italiana, que finalizó con un tiempo de 3:17:14, llegaron su compatriota Elisa Balsamo (Lidl Trek), campeona del mundo en 2021, y la neozelandesa Ally Wollaston (FDJ United Suez), mientras que la otra de las favoritas para la victoria final, la francesa Maeva Squiban (UAE Team ADQ), finalizó cuarta.

Zoe Bäckstedt (Canyon SRAM Zondacrypto) mantiene el liderato de la clasificación, cuyo segundo lugar lo ocupa la australiana Brodie Chapman (UAE Team ADQ), a 12 segundos; seguida de Maeva Squiban, a 17 segundos.

Este domingo se disputará la última y decisiva etapa entre Jerte y Jaraíz de la Vera, en la provincia de Cáceres. Un total de 139,4 kilómetros, con cuatro puertos de montaña entre los que destaca el Alto de Piornal, fuera de categoría.

En la ronda, participan 105 corredoras de quince equipos, siete de ellos UCI Women's World Teams. EFE