El PSOE propone medidas para un acceso equitativo a la salud reproductiva en todo el país

Madrid, 7 mar (EFE).- El PSOE ha propuesto en el Senado una serie de medidas para conseguir que el acceso de las mujeres a la salud reproductiva sea equitativo en todo el país y no dependa de políticas específicas de las distintas comunidades autónomas.

"Ante la preocupante desigualdad en la atención sexual y reproductiva y la anticoncepción entre las diferentes comunidades autónomas", dice el Grupo Socialista del Senado, ha presentado una moción en la Comisión de Igualdad para avanzar en la aplicación de políticas púbicas "más equitativas y eficaces, que eliminen las inequidades entre territorios".

Esas desigualdades, afirma el PSOE, se manifiestan en aspectos como la existencia y aplicación de políticas públicas específicas en materia de anticoncepción, la disponibilidad de estos servicios, la información en los centros de salud, la gratuidad y cobertura de métodos anticonceptivos y los programas de formación y afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables, "perpetuando desigualdades sociales y territoriales".

Para evitarlo, la moción socialista propone garantizar una cobertura y una atención equitativas en relación con la anticoncepción, mayor acceso y disponibilidad de los anticonceptivos, más formación para los profesionales sanitarios, mejores campañas de información y sensibilización, fomentar la accesibilidad y gratuidad de la anticoncepción en la sanidad

La portavoz de Igualdad y senadora por Navarra, Nuria Medina, ha recalcado que “los derechos sexuales y reproductivos no pueden depender del lugar donde se viva”.

Medina ha lamentado que “pese a que España cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en esta materia, algunos dirigentes del PP se han declarado insumisos ante leyes impulsadas por los gobiernos socialistas que han servido para brindar estos derechos”.

“Ante la amenaza que suponen las derechas para los derechos de las mujeres, el Gobierno ha anunciado un paso más y pretende introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución”, ha añadido la senadora socialista. EFE

