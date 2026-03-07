Espana agencias

El feminismo se manifiesta este domingo por el 8M con el eco de un mundo en conflicto

Guardar

Madrid, 7 mar (EFE).- El movimiento feminista vuelve a organizar manifestaciones muy diversas por ciudades de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que resuena el eco de un mundo en conflicto que afecta, y mucho, a las mujeres.

Por quinto año consecutivo, habrá convocatorias divididas en varias ciudades por las discrepancias que persisten entre las feministas por la abolición de la prostitución o por la ley trans, aunque todas las marchas mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista.

Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cádiz o Logroño serán testigos de manifestaciones distintas convocadas por las dos ramas del movimiento feminista. En Vitoria, San Sebastián, Santander, Granada o Pamplona solo habrá una convocatoria. En Zaragoza, las dos marchas convocadas confluirán para terminar en la Plaza del Pilar.

También una única convocatoria tendrá lugar en Valladolid, a instancias de la Coordinadora de Mujeres, a la que este año acudirá la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se encuentra desde este sábado en la comunidad para participar en los actos de la campaña electoral autonómica.

Este año, en un panorama internacional convulso, los lemas y manifiestos se hacen eco de las políticas migratorias, de las guerras, y de los regímenes que esclavizan a las mujeres y a las niñas. No obstante, las cuestiones más cercanas, como la mejora de la protección en España de las mujeres que denuncian maltrato, estará muy presentes este domingo.

Manifestaciones y manifiestos que reivindican actuar

La Asamblea 8M en Barcelona ha convocado su movilización bajo el lema 'Ante el imperialismo colonial y fascista, lucha transfeminista'. Su manifiesto denuncia las políticas represivas y antimigratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, el auge de los conflictos armados a escala global y el recorte de derechos.

Esta manifestación comenzará a las 11:30 horas en los Jardinets de Gràcia y acabará en el paseo LLuís Companys, con dos paradas para acciones reivindicativas y artísticas y una lectura coral del manifiesto.

La otra marcha está organizada por el Moviment Feminista de Barcelona, y partirá a las 12 horas de la Plaza de Catalunya, con un mensaje abolicionista y discrepancias sobre el papel de las mujeres trans en el movimiento feminista.

La "barbarie patriarcal adopta la forma de guerras, genocidios y regímenes de apartheid contra mujeres y niñas, además de la violencia en los hogares", proclama el Movimiento Feminista de Madrid, que ha convocado su marcha entre la Gran Vía hasta Plaza de España, y que pretende que el 8M sea un altavoz por la abolición de la prostitución.

Paralelamente y como es ya habitual en Madrid, otra manifestación, la de la Comisión 8M, se desarrollará desde la glorieta de Atocha hasta la calle Sevilla, en el distrito centro de la capital, y que defiende la inclusión de las mujeres trans en el movimiento.

El manifiesto de esta convocatoria proclama: "Nos enfrentamos a un puñado de mierdas tristes que va a quemar el planeta para ganar aún más dinero y poder, que trata la vida como un videojuego". Y concluye: "Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes".

La Red Feminista de Gran Canaria también ha advertido para este 8M de la necesidad de "resistir". Bajo el lema 'Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal', las portavoces canarias de este movimiento piden una actitud activa y no permanecer pasivas "ante lo que está pasando en todo el mundo".

La Marcha Mundial das Mulleres, convocante de numerosas manifestaciones en Galicia, expone en su manifiesto: "Las guerras y las políticas imperialistas conducen al desplazamiento forzado, la explotación laboral, la violencia sexual y la pobreza, mientras que las mujeres sostienen la supervivencia de las comunidades a través del cuidado y la organización comunitaria".

En Málaga únicamente hay una manifestación, convocada por la Plataforma 8 de Marzo bajo el lema "Por los derechos de las mujeres, la salud y la paz". Su manifiesto, que se leerá en la Plaza de Camas, pide, entre otras reivindicaciones, mejorar el sistema VioGen.

Y es que la mitad de las últimas víctimas mortales de violencia de género en España habían presentado denuncia, un dato alarmante que indica la necesidad de mejorar el sistema de protección, según ha reconocido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Manzanares cortó una oreja en tarde desilusionante en Olivenza

Infobae

El Barça busca impulso en la Liga Endesa

Infobae

El PP introduce la 'comisión Koldo' en las campañas electorales: ha citado a Illa, Cerdán, Zapatero y Paco Salazar

La mayor fuerza parlamentaria de la Cámara Alta ha convocado a figuras clave durante periodos preelectorales para someterlas a interrogatorio, situando el foco en una investigación que acumula varios años, numerosas citaciones y procesos en paralelo

El PP introduce la 'comisión

Higinio Rivero, historia del paralimpismo español con su vigésimo puesto en biatlón

Infobae

30-32. El Frigoríficos Morrazo se toma la revancha en el David Santamaría

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’