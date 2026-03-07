El feminismo se manifiesta este domingo por el 8M con el eco de un mundo en conflicto

Madrid, 7 mar (EFE).- El movimiento feminista vuelve a organizar manifestaciones muy diversas por ciudades de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que resuena el eco de un mundo en conflicto que afecta, y mucho, a las mujeres.

Por quinto año consecutivo, habrá convocatorias divididas en varias ciudades por las discrepancias que persisten entre las feministas por la abolición de la prostitución o por la ley trans, aunque todas las marchas mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista.

Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cádiz o Logroño serán testigos de manifestaciones distintas convocadas por las dos ramas del movimiento feminista. En Vitoria, San Sebastián, Santander, Granada o Pamplona solo habrá una convocatoria. En Zaragoza, las dos marchas convocadas confluirán para terminar en la Plaza del Pilar.

También una única convocatoria tendrá lugar en Valladolid, a instancias de la Coordinadora de Mujeres, a la que este año acudirá la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se encuentra desde este sábado en la comunidad para participar en los actos de la campaña electoral autonómica.

Este año, en un panorama internacional convulso, los lemas y manifiestos se hacen eco de las políticas migratorias, de las guerras, y de los regímenes que esclavizan a las mujeres y a las niñas. No obstante, las cuestiones más cercanas, como la mejora de la protección en España de las mujeres que denuncian maltrato, estará muy presentes este domingo.

Manifestaciones y manifiestos que reivindican actuar

La Asamblea 8M en Barcelona ha convocado su movilización bajo el lema 'Ante el imperialismo colonial y fascista, lucha transfeminista'. Su manifiesto denuncia las políticas represivas y antimigratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, el auge de los conflictos armados a escala global y el recorte de derechos.

Esta manifestación comenzará a las 11:30 horas en los Jardinets de Gràcia y acabará en el paseo LLuís Companys, con dos paradas para acciones reivindicativas y artísticas y una lectura coral del manifiesto.

La otra marcha está organizada por el Moviment Feminista de Barcelona, y partirá a las 12 horas de la Plaza de Catalunya, con un mensaje abolicionista y discrepancias sobre el papel de las mujeres trans en el movimiento feminista.

La "barbarie patriarcal adopta la forma de guerras, genocidios y regímenes de apartheid contra mujeres y niñas, además de la violencia en los hogares", proclama el Movimiento Feminista de Madrid, que ha convocado su marcha entre la Gran Vía hasta Plaza de España, y que pretende que el 8M sea un altavoz por la abolición de la prostitución.

Paralelamente y como es ya habitual en Madrid, otra manifestación, la de la Comisión 8M, se desarrollará desde la glorieta de Atocha hasta la calle Sevilla, en el distrito centro de la capital, y que defiende la inclusión de las mujeres trans en el movimiento.

El manifiesto de esta convocatoria proclama: "Nos enfrentamos a un puñado de mierdas tristes que va a quemar el planeta para ganar aún más dinero y poder, que trata la vida como un videojuego". Y concluye: "Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes".

La Red Feminista de Gran Canaria también ha advertido para este 8M de la necesidad de "resistir". Bajo el lema 'Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal', las portavoces canarias de este movimiento piden una actitud activa y no permanecer pasivas "ante lo que está pasando en todo el mundo".

La Marcha Mundial das Mulleres, convocante de numerosas manifestaciones en Galicia, expone en su manifiesto: "Las guerras y las políticas imperialistas conducen al desplazamiento forzado, la explotación laboral, la violencia sexual y la pobreza, mientras que las mujeres sostienen la supervivencia de las comunidades a través del cuidado y la organización comunitaria".

En Málaga únicamente hay una manifestación, convocada por la Plataforma 8 de Marzo bajo el lema "Por los derechos de las mujeres, la salud y la paz". Su manifiesto, que se leerá en la Plaza de Camas, pide, entre otras reivindicaciones, mejorar el sistema VioGen.

Y es que la mitad de las últimas víctimas mortales de violencia de género en España habían presentado denuncia, un dato alarmante que indica la necesidad de mejorar el sistema de protección, según ha reconocido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. EFE