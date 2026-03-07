Espana agencias

El alcalde de Olivenza (Badajoz) optará a liderar el PSOE extremeño

El alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, optará a liderar el PSOE extremeño.

Lo hará en el proceso abierto por el partido para elegir nuevo secretario general, tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo después de los resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

La precandidatura de González Andrade, confirmada a Europa Press por fuentes de la misma, será anunciada oficialmente por el también secretario general del PSOE de Olivenza en una rueda de prensa que ofrecerá este sábado, día 7, a las 12.00 horas, en la localidad pacense, que se encuentra inmersa en plena celebración de la Feria del Toro.

