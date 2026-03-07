‘Dragon Quest VII Reimagined’: el renacer de una leyenda de los videojuegos

Javier Picazo Feliú

Madrid, 7 mar (EFE).- El genio japonés Akira Toriyama, creador, entre otros, del legendario manga ‘Dragon Ball’, puso también al servicio de los videojuegos su arte en clásicos como ‘Dragon Quest’. 26 años después, la exitosa séptima entrega de esta saga vuelve a la vida con un lanzamiento completamente actualizado que mantiene su espíritu original.

‘Dragon Quest VII Reimagined’ (multiplataforma) es el renacer de uno de los grandes clásicos de los videojuegos. Un fenómeno cultural que rompió los moldes de una saga ya consolidada tras lograr vender, tan solo en Japón, más de 2 millones de juegos en apenas tres días desde su lanzamiento allá por el año 2000.

Séptima entrega de una saga con once títulos principales, y diversos 'spin-off', que arrancó en 1986 en la mítica consola NES de Nintendo y de las que se estima se han vendido, en total, cerca de 100 millones de copias. Cómics, muñecos, 'merchandising' e incluso una serie de animación avalan a la franquicia de la desarrolladora nipona Square Enix.

Una leyenda que centraba su éxito en una estructura narrativa enorme repleta de misiones e historias que, a modo de novela, van entrelazándose entre sí; un título larguísimo de más de 120 horas de juego, diferentes perfiles con los que afrontar la aventura y unos gráficos estilo anime acompañados de un apartado técnico inédito hasta la fecha.

Ahora, la llegada de esta versión ‘Reimagined’ cuenta con tantas novedades, jugables y gráficas, que podría considerarse un título completamente nuevo.

Su apartado visual es sublime, con mejoras que sirven de homenaje al legendario Toriyama, fallecido en 2024, y encargado de dar vida a los monstruos, criaturas y personajes de la saga.

Los mundos cuentan ahora con un efecto diorama que favorece el ritmo y la exploración (con importantes mejoras en sus detalles), los personajes en tres dimensiones son fluidos y llenos de color, y la sensación general es la de estar dentro de una película de animación.

Si en el original los combates tardaban en llegar al menos 2 horas y eran aleatorios, inevitables y algo tediosos, ahora la jugabilidad cambia por completo gracias a una experiencia mucho más directa, con modo de batalla automático y ayudas clave durante las disputas.

Antes los enemigos te asaltaban sin previo aviso, entorpeciendo tu misión principal, mientras que ahora es el jugador el que decide si enfrentarse o no a ellos y premia, en el caso de que el nivel sea muy superior al de sus rivales, con una victoria automática sin necesidad de perder tiempo ni renunciar a los puntos de experiencia.

La narrativa por capítulos ayuda a potenciar la dinámica de la partida, extremadamente larga y densa en el título original, lo que ofrece más tiempo para exploración en un juego en el que el objetivo es el de encontrar fragmentos de una piedra que permiten transportarse al pasado para resolver el futuro.

Ahora muchas de las misiones obligatorias del juego de hace 26 años se han transformado en secundarias y, para agilizar aún más las transiciones, se ofrece la posibilidad de correr por el escenario desde el inicio y realizar viajes rápidos entre zonas.

La duración del juego también se ha equilibrado. Terminar este nuevo ‘Dragon Quest VII’ puede llevar unas 50 horas, casi la mitad del título original, considerado como uno de los juegos de rol más extensos de los videojuegos.

Un título que devuelve el aroma de las aventuras clásicas, basada en el imaginario del inolvidable Akira Toriyama, actualizada a los nuevos tiempos, con menos pausa y mayor fluidez, y que supone la mejor oportunidad para revivir una experiencia que supone una carta de amor para los amantes de la épica, la exploración y el mejor anime. EFE

