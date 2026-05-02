La Policía aprieta al narco con un "boom" de incautaciones: 70 toneladas de hachís en 2025

Laura Camacho

Madrid, 2 may (EFE).- Más producción, más barata y un mayor consumo mantienen disparado el tráfico de drogas, una curva ascendente que trata de contener la actividad policial con un millar de investigaciones en 2025, 1.893 detenciones y más de 130 toneladas de estupefacientes incautados, con el hachís a la cabeza -70,5 toneladas-, el triple que el año anterior.

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De cerca, las 60 toneladas de cocaína retiradas por la Policía Nacional del mercado el pasado año, una cifra que mantiene la tendencia de las abultadas aprehensiones de esta droga, mientras que repuntan las de heroína, con 66 kilos. Solo en un operativo se incautaron en diciembre 8 kilos de heroína en pastillas, similar cantidad a todo lo capturado en 2024.

La marihuana decomisada sigue, como el hachís, en máximos, sobre todo la retirada de plantas, que pasan de 7.400 a más de 35.000 el pasado año, en tanto que se confiscaron más de 1.700 kilos, algo más que el ejercicio anterior.

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Los datos facilitados a EFE se extraen de las estadísticas de la Unidad Central de Inteligencia Criminal correspondiente a la actividad policial desarrollada en 2025 por la Unidad central de lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado (UDYCO) y su Brigada Central de Estupefacientes.

Con los primeros cuatro meses de 2026 cerrados, la lucha policial contra el narco no afloja un ápice. Solo de enero a abril se han desarrollado más de una treintena de operaciones con 187 arrestados. La droga intervenida, casi 60 toneladas, se reparte a partes iguales entre cocaína (25,3) y hachís (25,5), con media docena de grandes alijos.

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De ellos, destacan la incautación de cocaína más importante desde 1999 por mar en Europa, con casi 10 toneladas que transportaba un buque cazado a 535 kilómetros de Canarias y las 17,5 toneladas de hachís en distintos operativos que destaparon el último narcotúnel de Ceuta. Los investigadores sospechan que por sus pasadizos ha circulado en los últimos años gran cantidad de hachís desde Marruecos; no descartan que existan más.

Con las cifras sobre la mesa y casi recién llegado de la presentación del alijo de 5.000 kilos de cocaína introducido por la costa de Huelva, el comisario al frente de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, señala a EFE que desde 2001 llegó a la brigada "nunca ha visto una racha de tanta intervención de droga".

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"Los números están bien como indicador pero no significan que los agentes trabajen más o menos por intervenir más o menos droga", advierte, antes de subrayar que si de algo vale y mucho el análisis de las "estadísticas" es para abrir nuevas vías de investigación y mejorar la eficacia policial.

Han detectado, por ejemplo, que en cinco operaciones totalmente diferentes e independientes desarrolladas en lo que va de año la cocaína introducida iba del mismo modo empaquetada o que el hachís está entrando en España casi exclusivamente por vía terrestre, toda vez que la coca está acaparando la marítima y las narcolanchas.

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También llevan tiempo constatando que este estupefaciente comienza a llegar como lo hace la cocaína. "Están copiando logos y modos de empaquetado", detalla el comisario, que apunta que las fuerzas de seguridad buscan también abortar nuevas vías de entradas o nuevos productos para que las organizaciones reciban el mensaje de que no es rentable.

Hallazgos como los de los narcotúneles o un narcozulo en Marbella (Málaga) en marzo se suman a una realidad que preocupa a los agentes, la incorporación masiva de armas largas entre los delincuentes y el uso de las mismas contra los policías, con tres graves episodios graves entre enero y marzo, y la demostración de que son anecdóticos los registros en los que no se incauten armas.

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El comisario detalla a EFE que desde hace unos cinco años hay un repunte en el tráfico de drogas, con precios baratos y mucha demanda: el kilo de cocaína está en unos 13.000 o 14.000 euros; el de hachís gira en torno a los 1.500.

El responsable policial también tiene claro que desde hace unos años las organizaciones de narcotraficantes como estructuras piramidales han prácticamente desaparecido para convertirse en cadenas "empresariales" de servicios "horizontales" diferenciados, de forma que de un golpe policial es difícil que caiga toda una red.

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Como empresa, existen subcontratas de logística y transportes o almacenaje, el que se encarga del paso por la frontera o el que cierra la venta. "Completamente estancarizado sin que unos sepan lo que hace el otro", resume Morales, que sostiene que en esta "fábrica" los narcos españoles están especializados, sobre todo, en la cadena "intermedia" de transporte y logística.

La mayoría, ironiza, no trabajan directamente con los "grandes". Hablan del "Messi del hachís" o de la organización del Tigre o en su día para Los Castaña para "hacerse valer", pero en realidad en las mayoría de los casos es "todo 'fake'".

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De sus excompañeros detenidos tras pillarles delinquiendo con el narco, como el caso de Óscar Sánchez, el exjefe de la UDEF en Madrid, o el inspector responsable de la lucha antidroga en Valladolid, Morales no duda: "No son más listos que los demás salvo que juegan con el sistema legal mejor que el resto de delincuentes. Saben que a la Policía le cuesta más penetrar en estructuras como despachos de abogados pero solo es cuestión de tiempo y saber justificar bien".

"Pese al romanticismo que rodea al narco, tarde o temprano caen", asegura Morales sobre esta batalla que va, dice, de "poner barreras, de abortar oportunidades y de hacer muy incómodo su negocio". "Quien piense que va a acabar con esto... Eso es inviable". EFE

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