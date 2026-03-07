Espana agencias

Albares confirma la evacuación "con éxito" de la Embajada de España en Irán

El titular de Exteriores anunció que tanto el embajador como el equipo esencial lograron salir de Teherán y ya están fuera de peligro tras cruzar a Azerbaiyán, destacando como prioridad la protección del personal diplomático y españoles en la región

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, comunicó que el embajador y el personal esencial de la Embajada de España en Irán lograron cruzar la frontera hacia Azerbaiyán, encontrándose a salvo tras el proceso de evacuación. El anuncio, realizado por el propio ministro a través de la red social X, puso de relieve que la seguridad del personal diplomático y de los ciudadanos españoles presentes en la región constituye su prioridad principal, tal como publicó el medio de comunicación.

Según informó el propio Albares, la evacuación de la sede diplomática de España en Teherán se llevó a cabo “con éxito”, logrando que tanto el embajador como los trabajadores indispensables de la delegación salieran del territorio iraní sin incidentes. El ministro subrayó la importancia de proteger tanto a los miembros del servicio exterior español como a los ciudadanos españoles en un contexto regional caracterizado por tensiones, detalló el medio citado.

“El Embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo”, comunicó Albares en su publicación en la plataforma X. Según consignó el medio, esta operación respondió a la necesidad de salvaguardar la integridad de quienes permanecían en un entorno donde la situación de seguridad presentaba riesgos para el personal diplomático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene activos todos los canales de alarma y respuesta en medio de la crisis regional. El propio ministro informó que “el resto de nuestras Embajadas en la región y la sala de crisis siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias”. La red de emergencia del Ministerio facilita asistencia y protección a los españoles que pudieran encontrarse en circunstancias comprometidas fuera del país, según detalló el comunicado difundido por Albares.

El medio también reportó que la ejecución de la evacuación evidenció la prioridad dada por el Ministerio a las vidas y la seguridad sobre cualquier otra consideración. En su mensaje, Albares insistió en que la seguridad de los ciudadanos españoles y del personal diplomático constituye la directriz esencial de su gestión ante escenarios de riesgo.

La evacuación de la Embajada de España en Teherán se suma a las medidas adoptadas recientemente para reforzar la protección consular y diplomática en otros puntos de la región. Con este operativo, el Ministerio de Exteriores refuerza su estructura de respuesta rápida y atención a situaciones de emergencia, subrayando el compromiso del Gobierno español con la protección de nacionales en el exterior, según reiteró Albares en su declaración en X.

El dispositivo que permitió la salida segura de la representación diplomática española contó con el respaldo de los mecanismos de cooperación internacional y la coordinación con autoridades de países vecinos, facilitando el paso seguro hacia Azerbaiyán. Según informó el medio, estas acciones han sido diseñadas para anticipar cualquier escenario que pudiera poner en peligro a ciudadanos o personal diplomático español desplegado en zonas con especial nivel de alerta.

Por el momento, la sala de crisis del Ministerio sigue en alerta permanente, asegurando la comunicación ininterrumpida con españoles en la zona y con el resto de la red diplomática de la región. De acuerdo con lo publicado, la prioridad continúa focalizada en la protección y el bienestar de los españoles afectados por la coyuntura en Irán y en países próximos, mientras se mantienen las operaciones diplomáticas ajustadas al desarrollo de los hechos.

