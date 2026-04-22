Espana agencias

Los clubes de lectura, un refugio femenino para combatir la vorágine de Madrid

Guardar

Ana Márquez

Madrid, 22 abr (EFE).- Leer ha dejado de ser un acto íntimo ligado a la soledad gracias a los clubes de lectura, espacios de conversación y reflexiones que están integrados en su amplia mayoría por mujeres que buscan lugares de encuentro en medio de la vorágine de la ciudad.

"Mujer, joven, universitaria y residente en una ciudad" es el perfil del lector en España que no se ha alterado en los últimos años, según el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2025, una tendencia que también se refleja en el auge de la lectura compartida a través de estos clubes.

La necesidad de crear nuevas relaciones, de hacer una pausa en el ritmo frenético de la ciudad y desconectar de las redes sociales, junto con el acceso a opciones culturales asequibles y la búsqueda de orientación ante la sobreproducción editorial, son algunos de los motivos que explican el crecimiento de estos encuentros, según varias librerías consultadas por EFE.

"Es el momento para mí y para conectar con lo que pienso", cuenta a EFE Natalia, asidua a clubes de lectura desde hace un par de años, donde ha encontrado un espacio para "sentirse cómoda y poder hablar sin filtro de las emociones" que le producen los libros.

En el barrio de Arganzuela de Madrid, la librería Altamarea organiza su propio club, 'Black to the book', y acoge otros tres —el colectivo Esperpento, Métrica Bordada y Club Propio— que, desde diferentes perspectivas literarias, conforman estos puntos de encuentro.

"La gente se ha cansado de leer sola en su casa. Al igual que vas al cine y quieres comentar las películas, también quieres hablar del libro que lees", explica a EFE Guilia, encargada de Altamarea, quien subraya el predominio femenino en estos espacios.

Para ella, está claro: la mayoría de las usuarias son mujeres ya que, además de ser las principales lectoras, están acostumbradas a ocupar espacios más reducidos que se convierten en un "refugio agradable e inclusivo" donde compartir ideas.

Pérgamo, una de las librerías más antiguas de Madrid, que estuvo a punto de cerrar en 2021, es hoy otro de los referentes de estos encuentros literarios en la capital, donde clubes de lectura, talleres de escritura y vermús literarios dinamizan la vida cultural.

Uno de sus responsables, Pablo Cerezo, no duda de que existe un auge de estas iniciativas: "La gente necesita espacios para encontrarse, conversar y encontrar tranquilidad en un mundo cada vez más acelerado e hiperconectado", señala.

Cerezo también apunta a la mayor presencia femenina y considera que puede estar relacionada con una mayor disposición a compartir experiencias y emociones vinculadas a la lectura, un ámbito en el que, a su juicio, a los hombres "no se les ha educado" a participar.

Christian ha participado en uno de los clubs de La Anónima en la que la que empezaron tres hombres a la vez y, después, lo abandonaron quedándose él solo: "No sé si era porque todas las lecturas eran de autoras mujeres pero también me da la sensación de que pueda ser una distorsión del feminismo que está generando la extremaderecha a los hombres", afirma a EFE.

En el centro de la capital se encuentra Mary Read, un espacio LGBTQ+ transfeminista que nació con la vocación de ser punto de encuentro para el colectivo y que también ha experimentado un aumento de la demanda, según explica una de sus responsables, Ana Murillo.

El establecimiento cuenta con ocho clubes de lectura, todos completos y con lista de espera. Desde su perspectiva, con una mayoría de usuarias lesbianas y bisexuales, Murillo considera que existe una "necesidad de encontrarse y reconocerse en los libros para sentirse identificadas".

Las bibliotecas municipales de Madrid han acogido un total de 1667 clubes de lectura durante el año pasado, espacios a los que acudieron 16.514 participantes.

Y en concreto, en el 'Club de los gatos' -que se realiza de forma online- participaron 2.050, según datos trasladados a EFE por el Consistorio.

 En el caso de las gestionadas por la Comunidad de Madrid, han indicado que han experimentado un aumento del 41 % de la presencia en estos encuentros desde 2019 (pandemia del coronavirus) a 2025, con un total de 15.026 personas participantes.

La experiencia de la lectura compartida han convertido las librerías no solo en un espacio de venta de libros sino de lugares de reunión donde compartir la pasión por la lectura, reconectar y crear nuevos vínculos. Calma analógica dentro de la sobreconexión digital. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Últimas Noticias

El 'biopic' de Michael Jackson, 'Sidosa' y 'El sonido de la caída', estrenos de cine

Infobae

Una avería en Atocha afecta a seis líneas de Cercanías de Madrid y a la Media Distancia

Infobae

101-94. Los Lakers también ganan contra Kevin Durant

Infobae

Unos electrodos en el cerebro liberan a Josep de tics extremos por el síndrome de Tourette

Infobae

Quién es Dash, el iraní con multas récord que erigió un emporio de contenidos piratas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una mujer con el 54% de discapacidad de la vivienda con un contrato vigente desde 1970

Loterías del Estado cuida de sus trabajadores: renueva su seguro de vida por si les cae un rayo, mueren envenenados o en accidente de caza

‘Operación Columna’, la historia de los guardias civiles que fueron encarcelados y expulsados por querer un sindicato: “Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”

Las sospechas de que el caso Koldo alcanzó a otros ministerios fuera de Transportes se empiezan a disipar con las declaraciones de los testigos

ECONOMÍA

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

El futuro del trabajo ya es presente: la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la necesidad de talento redefinen el empleo de la próxima década

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”