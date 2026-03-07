Abascal, sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: "Ni he hablado con él ni me gustan las telenovelas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido este sábado a las preguntas de la prensa sobre la expulsión de su partido del que hasta ahora era uno de los rostros visibles de la organización en España y particularmente en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith: "Ni he hablado con él ni me gustan las telenovelas", ha advertido el responsable de la tercera fuerza política en España.

Abascal ha realizado estas declaraciones en el marco de su visita a Toro (Zamora) para participar en un acto de campaña vinculado a las elecciones de Castilla y León, que se celebran el próximo 15 de marzo. Allí, en su declaración a medios, el mandatario de Vox ha recordado que él dirige un partido político y que ha sido "elegido con el voto de los afiliados".

En este contexto, Santiago Abascal ha remarcado que "nadie está obligado a estar en Vox", pero el que está "sea el número uno, sea el número dos, sea el presidente o sea el último afiliado, está obligado a cumplir las normas de Vox y no hay más debate sobre eso".

En ese mismo foro, ha asegurado no tener "ni idea" sobre la situación interna de Vox en la provincia de Zamora, a pesar de que tanto el vicepresidente como la secretaria de la formación dimitieron poco antes del inicio de la campaña electoral, cuando alegaron injerencias de la dirección nacional a la hora de confeccionar las listas autonómicas.