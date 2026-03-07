Espana agencias

Abascal, sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: "Ni he hablado con él ni me gustan las telenovelas"

Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido este sábado a las preguntas de la prensa sobre la expulsión de su partido del que hasta ahora era uno de los rostros visibles de la organización en España y particularmente en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith: "Ni he hablado con él ni me gustan las telenovelas", ha advertido el responsable de la tercera fuerza política en España.

Abascal ha realizado estas declaraciones en el marco de su visita a Toro (Zamora) para participar en un acto de campaña vinculado a las elecciones de Castilla y León, que se celebran el próximo 15 de marzo. Allí, en su declaración a medios, el mandatario de Vox ha recordado que él dirige un partido político y que ha sido "elegido con el voto de los afiliados".

En este contexto, Santiago Abascal ha remarcado que "nadie está obligado a estar en Vox", pero el que está "sea el número uno, sea el número dos, sea el presidente o sea el último afiliado, está obligado a cumplir las normas de Vox y no hay más debate sobre eso".

En ese mismo foro, ha asegurado no tener "ni idea" sobre la situación interna de Vox en la provincia de Zamora, a pesar de que tanto el vicepresidente como la secretaria de la formación dimitieron poco antes del inicio de la campaña electoral, cuando alegaron injerencias de la dirección nacional a la hora de confeccionar las listas autonómicas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Covirán busca la sorpresa y aferrarse a la permanencia

Infobae

31-33. Caserío Ciudad Real aprovecha el desacierto del BM Nava que reacciona tarde

Infobae

Sumar exige garantizar el aborto y acabar con el acoso a las puertas de las clínicas

Infobae

1-1. Un gol de Joel Roca en la prolongación frena el sueño del Levante y premia al Girona

Infobae

La genética marca el futuro del lanzamiento de peso femenino español

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal habla sobre la expulsión

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Djokovic señala a los tres

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”