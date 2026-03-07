120-100. Jayson Tatum está de vuelta

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- 298 días después de romperse el tendón de Aquiles, Jayson Tatum regresó este viernes a vestir la camiseta de los Boston Celtics y sumó quince puntos, doce rebotes y siete asistencias en la victoria 120-100 de su equipo contra los Dallas Mavericks en un TD Garden que le dedicó una sentida ovación.

"Fue todo lo que podía soñar", aseguró Tatum nada más terminar el partido que marcó su debut en la temporada 2025-2026.

El ex de Duke, de 28 años, fue titular en el quinteto de Joe Mazzulla y estuvo 27 minutos en pista. Falló sus primeros seis tiros, pero terminó con seis de 16 en tiros de campo, tres de ocho desde el arco y añadió dos robos a su cuenta personal.

"Fue duro, emotivamente muchas veces tuve dudas, pero pude seguir cada día", reconoció Tatum al comentar el largo proceso de recuperación que le llevó a debutar este viernes.

Jaylen Brown aportó 24 puntos, siete rebotes y siete asistencias, Derrick White contribuyó con 20 y Neemias Queta logró un doble doble de 16 puntos y quince rebotes.

El español Hugo González participó con seis puntos, dos rebotes y dos asistencias en poco menos de 19 minutos en pista, con dos de tres desde el arco.

Era el 12 de mayo de 2025 cuando, en el cuarto partido de las semifinales del Este contra los New York Knicks, Jayson Tatum se retiró entre lágrimas tras romperse el tendón de Aquiles.

Los Celtics se hundieron en esa serie y fueron eliminados de unos playoffs en los que eran grandes candidatos para llegar a las Finales.

Se abrió entonces un largo proceso de recuperación para Tatum. Al principio parecía que no volvería a competir en esta temporada para completar su proceso de recuperación sin forzar.

Pero el líder de los Celtics trabajó sin pausas para progresar en su rehabilitación y, tras recibir el visto bueno para volver a entrenar en los cinco para cinco, vivió este viernes su día soñado.

Su alegría era evidente cuando la megafonía del TD Garden anunció su nombre en el quinteto titular de Joe Mazzulla para el cruce de esta noche contra los Mavs.

Fue un día grande para la universidad de Duke, donde se formaron tanto Tatum como el número uno del último draft, un Cooper Flagg que lleva la camiseta de los Dallas Mavericks.

Se notó, como era evidente, la falta de ritmo competitivo en las piernas de Tatum. El número cero falló sus primeros seis tiros de campo, incluido un mate, pero dio una valiosa aportación defensiva y a la hora de liberar con asistencias a sus compañeros.

Faltaban 1.12 minutos por jugar en el segundo período cuando Tatum celebró sus primeros puntos. Lo hizo con un 'tap-in' tras un triple fallado por Payton Pritchard e, inmediatamente después, conectó un gran triple con pase atrás que envió a Boston a los vestuarios por delante 58-53.

Se liberó de la tensión Tatum y completó su partido con otros once puntos en la reanudación, antes de que Mazzulla le sacara del campo cuando faltaban cinco minutos para el final.

Los Celtics dieron un golpe al partido entre finales del tercer cuarto y principios del cuarto y los Mavs no tuvieron fuerzas para reaccionar.

Klay Thompson fue su máximo anotador con 19 puntos en 18 minutos saliendo del banquillo.

Cooper Flagg, un nativo de Maine, en New England, sumó 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias ante la mirada de su familia, pese a dar el susto en el primer período tras sufrir un esguince de tobillo.

Tuvo menos suerte Nikola Vucevic, pívot de los Celtics, que se fracturó un dedo de una mano en la primera mitad y estará varias semanas de baja. EFE