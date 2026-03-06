Espana agencias

Urtasun afirma que el envío de la fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que el envío de una fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea" y ha apostado por informar al Congreso después de este despliegue de "emergencia", amparado por la Ley de Defensa Nacional.

En rueda de prensa este viernes, el ministro ha señalado que "cualquier elemento que por ley tenga que autorizar el Congreso, va a pasar por el Congreso", pero ha señalado que en este caso se trata de una actuación de emergencia que, según la Ley de Defensa Nacional, se puede explicar en la Cámara baja a posteriori.

El ministro ha apoyado la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer por voluntad propia en el Congreso para hablar sobre la guerra en Irán, y ha defendido que el envío de la fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea".

"En ningún caso estamos participando en la guerra", ha subrayado Urtasun, que también ha negado que desde las bases de Rota y Morón hayan partido aviones que participan en la ofensiva contra Irán.

Ha acusado a PP y Vox de utilizar "maniobras de distracción" para desacreditar la posición española y les ha instado a explicar por qué no defienden que España tenga una voz propia y se pliegan a los intereses de Estados Unidos.

También ha tachado de "desesperación total" que el PP haya acusado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de decir que estaba 'con Trump' ante el embajador de Estados Unidos, algo que ha desmentido Moncloa, asegurando que Robles dijo que estaba 'cómoda'.

