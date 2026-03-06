PP y PRC llegan a un acuerdo para aprobar el presupuesto de 2026 que firmarán hoy

La reanudación del diálogo entre Partido Popular (PP) y Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se consolidó tras un contacto directo entre María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, y Paula Fernández, candidata del PRC a las siguientes elecciones, según consignó el medio. Este acercamiento se produjo luego de que Buruaga identificara una disposición distinta en el PRC, lo cual motivó una llamada telefónica en la última semana de febrero. Ambas partes sostuvieron una reunión el 24 de febrero en la sede del Gobierno autonómico, donde acordaron abrir el proceso de negociación de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) sin imponer condiciones consideradas inaceptables por alguna de las partes, con el objetivo de llegar a un consenso en el menor plazo posible.

De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo de Cantabria a través de una convocatoria de prensa y reportada por el medio, el acuerdo logrado entre el PP y el PRC permitirá que el Parlamento apruebe el Presupuesto General de la Comunidad para el ejercicio de 2026. Este entendimiento se formalizará con la firma que, en la mañana de hoy, suscribirán en la sede parlamentaria la presidenta cántabra, el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y la candidata regionalista, Paula Fernández. La rúbrica está prevista para las 10.30 horas y representa el desenlace de semanas de negociaciones marcadas por momentos de desacuerdo.

Según detalló el medio, tanto PP como PRC retomaron las negociaciones en el Parlamento con una sesión de 50 minutos dedicada a la búsqueda de una solución que desbloqueara las cuentas autonómicas para 2026, después de que el intento de alcanzar un acuerdo el 27 de febrero resultara fallido. Tres meses antes, las conversaciones fracasaron poco después de su inicio, tras el rechazo por parte del PP de las condiciones que la dirección del PRC estableció como premisa para avanzar en el entendimiento.

El punto de ruptura provocó que, el 24 de noviembre de 2025, el Pleno del Parlamento aprobara mediante los votos de PRC, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Vox, varias enmiendas a la totalidad tanto al proyecto de Presupuestos presentado por el Ejecutivo como a la conocida como ley de acompañamiento, que regula medidas fiscales y administrativas. Esta situación conllevó la devolución de ambos documentos al Gobierno autonómico y el mantenimiento de las cuentas prorrogadas correspondientes al año 2025.

Según explicó el medio, el proceso de negociación, que derivó en el apoyo del PRC a los presupuestos del PP para los ejercicios de 2024 y 2025, experimentó una fase de estancamiento hasta la reciente recuperación de los contactos. Para estos diálogos, el PRC designó como interlocutores a Paula Fernández; a Pedro Hernando, portavoz parlamentario del grupo regionalista; al diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; a Beatriz Sáinz, presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña; y a Luis Javier Casas, teniente de alcalde de Guriezo.

El PP, por su parte, integró en su equipo de negociación a María José González Revuelta, presidenta del Parlamento y secretaria autonómica del partido; a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía; a Juan José Alonso, portavoz parlamentario; y a Roberto Media, vicesecretario de Organización y consejero de Fomento, según informó la fuente.

El éxito de la negociación y la firma del acuerdo representan la superación del bloqueo institucional que impidió la aprobación de los presupuestos en intentos previos y que llevó a la prórroga de las cuentas. La nueva etapa abrirá la puerta a la tramitación ordinaria de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026, según publicó el medio. Todo el proceso pone fin a varios meses de incertidumbre política y financiera en la región y se enmarca en un contexto donde ambas formaciones ya habían colaborado en la aprobación de los dos ejercicios económicos anteriores de la legislatura, según destacó la convocatoria de la prensa regional. La formalización del pacto contará con la participación de los principales líderes de ambos partidos frente a los representantes parlamentarios, lo que marca uno de los hitos más relevantes de la actual legislatura autonómica.