Peramato reivindica la ley del 'solo sí es sí' como un "referente internacional" pese a "todas las críticas"

Las fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha manifestado que la Ley de 'solo sí es sí' es "esencial" y "un referente a nivel internacional", a pesar de "todas las críticas que ha acumulado" desde su aprobación en 2022.

Así se ha expresado Peramato en la mesa redonda 'Igualdad en construcción: desafíos para los derechos de las mujeres' que se ha celebrado este viernes en la sede de la Fiscalía General y en la que también han participado la presidenta del Consejo de Estado y exministra, Carmen Calvo, la periodista Ebbaba Hameida y la profesora universitaria Lucía Ortiz de Zárate.

La fiscal general ha puesto en valor que la ley impulsada por la exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, disponga de "62 artículos dedicados exclusivamente a la concienciación contra la violencia sexual, a la protección, a la prevención y al derecho a la reparación integral de las víctimas de violencia sexual".

Además, ha defendido que dicha norma "centra la respuesta en poner el foco en la ausencia del consentimiento en los actos de violencia sexual". Esa falta de consentimiento es, para Peramato, "lo que es violencia sexual".

"Yo creo que es tan importante tener en cuenta el consentimiento afirmativo como el núcleo de nuestra autonomía y libertad sexual y, por lo tanto, la ausencia del consentimiento afirmativo como la esencia de la violencia sexual", ha manifestado.

EL TRABAJO EN EUROPA

En este sentido, la jefa de la Fiscalía ha explicado que "se está trabajando en Europa otra vez sobre la directiva para incluir la violación como acto sexual en ausencia de consentimiento".

Peramato ha puesto el ejemplo de Francia que, "a consecuencia del asunto" de Gisèle Pelicot --víctima de las violaciones organizadas durante una década por su exmarido--, "se están planteando una reforma de su propio código penal para incluir la ausencia de consentimiento como definición del acto sexual delictivo como violación".

"En definitiva, yo creo que España es un referente a nivel de legislación penal y de protección de las víctimas, de las mujeres como víctimas de violencia de género, de violencia sexual. Somos un referente a nivel europeo, pero también somos un referente a nivel mundial. Y la Fiscalía está ahí", ha concluido.

Meses después de la aprobación de la ley, Peramato, cuando era fiscal de sala de Violencia contra la Mujer coma señaló que "el grueso" de la norma había quedado "totalmente opacado" por las reducciones de pena y el número de excarcelaciones que se produjeron, si bien recalcó que, a su juicio, el objetivo de la norma "es el que mejor garantiza la protección de las víctimas, la seguridad, la protección de las víctimas de violencia sexual y sobre todo la libertad y la autonomía sexual de las mujeres que son las víctimas".

EuropaPress

