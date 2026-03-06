Jueza de la dana pide a Bomberos que diga cuándo se informó al Cecopi de la inundación en el parque de Chiva

La solicitud de la jueza a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que aclare la trazabilidad de la comunicación enviada el 29 de octubre por el director general del Medio Natural a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias acerca del ofrecimiento de los agentes medioambientales añade un nuevo ángulo a la investigación sobre la gestión del temporal que afectó gravemente al parque de Chiva. Según informó el medio, la magistrada de Catarroja, responsable de la causa, adoptó esta medida en línea con la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, en un contexto de indagaciones sobre la tragedia que el pasado 29 de octubre cobró la vida de 230 personas y puso en cuestión la articulación de la respuesta de las autoridades.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la magistrada dictó este viernes una providencia dirigida al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. El objetivo de la solicitud es esclarecer el momento exacto y el canal a través del cual se tuvo conocimiento de que las inundaciones causadas por la dana habían dejado inoperativo el parque de Bomberos de Chiva. La jueza también requirió detalles sobre quién recibió esa información y si la misma llegó al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y a los integrantes del Cecopi, el organismo responsable de coordinar las respuestas ante catástrofes.

En la misma resolución, según detalla el medio, la instructora ordenó enviar una comunicación al parque de Bomberos de Chiva para que, mediante su jefatura, informe sobre la identidad de los efectivos que prestaban servicio el día de la inundación y precise la hora en que las instalaciones quedaron inutilizadas. Se solicitó además especificar los métodos utilizados para comunicar la incidencia, en un intento por reconstruir la cronología y los mecanismos de transmisión de la información durante el evento. Este requerimiento apunta a detectar posibles retrasos o fallos en la comunicación que pudieran haber influido en la eficacia de la respuesta de los servicios de emergencia.

Según lo consignado por el medio, la intervención de la jueza se produce a raíz de un escrito presentado por la Associació Mai Més, cuyos representantes plantearon cuestionamientos sobre la gestión de la emergencia. La decisión judicial busca determinar si el estatus del parque de Chiva, clave para la actuación de los bomberos en la zona, fue debidamente comunicado a las instancias responsables de coordinar la emergencia. La precisión de estos datos resulta fundamental en la reconstrucción de la cadena de mando y de la operatividad de los servicios durante el episodio meteorológico extremo.

El medio detalló que, además del Consorcio de Bomberos, la magistrada dispuso la remisión de un oficio a la jefatura del parque de Chiva. Se solicitó que la jefatura identifique de forma nominal a los bomberos presentes durante el siniestro y notifique sobre el momento en que el parque quedó inhabilitado, con el fin de vincular el testimonio directo de los trabajadores a la investigación judicial en curso. Los bomberos así identificados serán llamados a testificar como testigos, lo que permitirá a la instructora acceder de primera mano a información sobre el funcionamiento de los protocolos internos y la fluidez de la comunicación en tiempo real.

La jueza también pidió a la DGTIC un informe sobre la trazabilidad de una comunicación específica, enviada el 29 de octubre por el director general del Medio Natural a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Esta comunicación ofrecía a los agentes medioambientales para tareas de vigilancia de cauces y barrancos durante el temporal. La solicitud apunta a comprobar cuándo, cómo y por qué vía se transmitió esta oferta de colaboración y si las autoridades competentes recibieron y procesaron adecuadamente la información.

Según publicó el medio, la investigación se centra así en esclarecer no solo qué información llegó a los diferentes grupos de coordinación, sino también a través de qué canales y con qué inmediatez. El parque de Bomberos de Chiva figura como elemento esencial por tratarse de uno de los puntos estratégicos en la respuesta a emergencias, de ahí el énfasis de la jueza en identificar cualquier posible fallo en la cadena de comunicación.

Los requerimientos de la jueza a distintas entidades y autoridades subrayan la importancia de determinar el flujo de información durante el temporal, con una atención específica a los detalles técnicos y administrativos relacionados con la activación de los recursos y la comunicación entre los distintos niveles de respuesta institucional. Según consignó el medio, estas medidas forman parte del esfuerzo por analizar la gestión de la tragedia desde un enfoque exhaustivo de responsabilidades y funcionamiento de los dispositivos de emergencia ante la catástrofe ocurrida el 29 de octubre de 2024.