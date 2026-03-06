Espana agencias

El Supremo ratifica la condena por homicidio imprudente a un joven por un accidente en 2017 en A Coruña con un fallecido

El máximo órgano judicial desestimó la apelación presentada por varios de los ocupantes del vehículo y confirmó la sanción impuesta al conductor tras el accidente que dejó un muerto y varios heridos en A Coruña en 2017

Guardar

El incidente se originó cuando, según la sentencia recogida por Europa Press, el conductor permitió que cinco personas viajaran en un vehículo homologado solo para cuatro, disponiendo únicamente de cuatro cinturones de seguridad. Además, esa noche, el joven condujo a una velocidad notablemente superior a la permitida en las vías de acceso a la ciudad de A Coruña. La ausencia de control sobre el automóvil derivó en un accidente que dejó como saldo la muerte de uno de los ocupantes y múltiples fracturas en otros pasajeros, hechos por los cuales el juzgado consideró acreditado el delito de homicidio imprudente.

Según detalló Europa Press, el Tribunal Supremo resolvió confirmar la condena al no encontrar fundamentos suficientes en los recursos de casación interpuestos por varios de los ocupantes del vehículo. La única revisión que prosperó en instancias judiciales previas, apuntó el medio, consistió en la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de revocar la privación del derecho a conducir por cinco años, imponiendo en su lugar una inhabilitación de dos años para el ejercicio de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores. El resto de las penas impuestas al conductor por el Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña permanecen sin modificaciones.

La sentencia inicial, dictada en noviembre de 2021, responsabilizó al joven conductor como autor de un delito de homicidio imprudente, imponiéndole una condena de un año y tres meses de prisión. Además, se lo declaró culpable de un delito de lesiones, con la misma pena privativa de libertad, y de otro delito de lesiones por imprudencia grave, que supuso cuatro meses adicionales de cárcel. Se sumaron a estas penas la obligación de pagar indemnizaciones a las víctimas.

Europa Press indicó que el accidente tuvo lugar en julio de 2017, cuando el grupo de jóvenes se desplazaba por las calles de A Coruña. El conductor ya había protagonizado incidentes previos por una conducción inadecuada antes de que se produjera el siniestro fatal en la entrada a la ciudad, lo que constituyó otro de los elementos tenidos en cuenta por la justicia para valorar su conducta.

La resolución de la Audiencia Provincial ratificó las conclusiones del Juzgado de lo Penal salvo en el aspecto de la condena relacionada con la privación del derecho a conducir, como puntualizó Europa Press. El auto del alto tribunal desestima todos los motivos alegados por los recurrentes, manteniendo la sentencia condenatoria en los términos establecidos por la instancia provincial.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el fallo se apoya en que el conductor asumió riesgos manifiestos al permitir la presencia de más ocupantes de los permitidos por la capacidad del vehículo y al circular a una velocidad excesiva, lo que desembocó en la pérdida de control del automóvil y el posterior accidente. La decisión del Supremo cierra el proceso judicial, refrendando la responsabilidad penal del conductor e imponiendo las sanciones estipuladas inicialmente, salvo el ajuste sobre la duración de la inhabilitación para conducir.

Temas Relacionados

Homicidio imprudenteTribunal SupremoAudiencia Provincial de A CoruñaEuropa PressA CoruñaJuzgado de lo Penal número 2Accidente de tráficoSentencia judicialCirculación inadecuadaIndemnizacionesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Urtasun afirma que el envío de la fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea".

Urtasun afirma que el envío

Generalitat Valenciana remite a la jueza un informe que aprecia incumplimientos en 6 adjudicaciones de VPP de Alicante

El expediente presentado ante el juzgado señala seis casos donde beneficiarios no cumplían requisitos de renta ni patrimonio, incluye figuras del Ayuntamiento y ha impulsado una investigación parlamentaria con colaboración de autoridades y apertura de comisión en Les Corts

Generalitat Valenciana remite a la

El abogado del empresario que pagó 100.000 euros a 'Alvise' renuncia a su defensa por una "quiebra" de confianza

La representación legal de Álvaro Romillo, implicado en delitos de estafa a través de criptomonedas y señalado por entregar fondos para campañas políticas, fue abandonada tras desacuerdos graves, según un escrito enviado al Tribunal Supremo por su defensor

El abogado del empresario que

El Gobierno descubre una placa por las víctimas de la UNIA en Adamuz durante la Cumbre con Portugal

El Gobierno descubre una placa

Rebajan hasta los diez años y medio de cárcel la pena a un hombre que violó a la prima de su pareja en Almería

Rebajan hasta los diez años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso viaja a Nueva York

Ayuso viaja a Nueva York en plena crisis entre España y Estados Unidos: quiere atraer inversión y recogerá un premio

Interior elige como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

10.000 plantas de marihuana y 136.000 cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil en Segovia, Toledo y Madrid

El Gobierno aprueba más de 2.800 plazas para ingreso y promoción interna en Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026

ECONOMÍA

La guerra en Irán podría

La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Sebastián Ramírez, abogado: “Los dolores en la espalda son una causa de incapacidad permanente”

DEPORTES

La UEFA impone 15.000 euros

La UEFA impone 15.000 euros de multa al Real Madrid por el saludo nazi de un aficionado en la Champions

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa