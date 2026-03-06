Espana agencias

Delegación del Gobierno en Madrid multa con más de 10.000 euros a Vito Quiles por desobediencia a la Policía el 25N

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado multar al agitador Vito Quiles con más de 10.000 euros por desobediencia a la autoridad policial durante la manifestación feminista del 25 de noviembre del año pasado, cuando se negó a atender a las órdenes de la Policía, que le instaba a abandonar la zona para evitar altercados.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la calle Atocha, donde Quiles se dirigió a los asistentes de la manifestación "de forma provocativa", los cuales intentaron rodearle y agredirle. En vista de la situación la Policía Nacional pidió que el agitador se retirara de la zona para evitar incidentes que pusieran en riesgo su integridad y el discurrir de la marcha.

Así se desprende del documento de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detalla que estos hechos pueden ser constitutivos de una infracción administrativa grave por la Ley de Seguridad Ciudadana. La Delegación del Gobierno ha acordado multarle con un total de 10.401 euros.

Quiles dispone ahora de un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la recepción del acuerdo, pudiendo optar entre el pago voluntario de la multa con reducción del 50% del importe, o bien formular las alegaciones que estime oportunas ante el instructor.

"UNA COSA ES EL PERIODISMO, OTRA ES EL ACOSO"

Preguntado por estos hechos, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a los "agitadores" para que pongan fin a la "violencia en las calles". "Una cosa es el periodismo y otra cosa muy distinta es el acoso", ha aseverado.

En declaraciones a los medios al término de la III Edición '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos' organizada por la Delegación del Gobierno, Martín ha reivindicado un periodismo que se ejerza "con profesionalidad" y que se terminen "los espacios y las oportunidades" para los "violentos" y "agitadores".

"Nadie está por encima de la ley, todos debemos cumplir con las normas y más atender a las instrucciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan dar en un momento determinado precisamente para garantizar nuestra seguridad", ha manifestado Martín.

