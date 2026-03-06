Condenado a 5 años de cárcel un hombre que violó a su prima en una localidad de la comarca de Pamplona

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a 5 años de prisión a un hombre que violó a su prima en enero de 2023 en el piso en donde ella residía con su familia en una localidad de la comarca de Pamplona.

Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con la concurrencia de la atenuante de embriaguez.

El inculpado, natural de Colombia, no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 200 metros durante 10 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 15.000 euros por el daño moral.

En virtud del acuerdo alcanzado entre las partes, el tribunal ha acordado la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del condenado y su prohibición de retorno a España por un plazo de 10 años.

El 14 de enero de 2023, la denunciante, que entonces tenía 17 años, salió con una amiga. Posteriormente, se encontró con su primo, quien estaba pasando ese fin de semana en su casa. Los tres estuvieron bebiendo.

Cuando regresaron a la vivienda familiar, la joven tuvo una discusión con su madre al percatarse esta de que su hija había consumido alcohol. La menor se dirigió a su habitación. Dado que se encontraba muy disgustada, comenzó a escribir a su madre una carta de despedida. A continuación, según recoge la sentencia, "consumió un número indeterminado de pastillas (ibuprofeno, omeprazol y lorazepam) que la dejaron en un estado de semiinconsciencia".

En un momento determinado, su primo entró en la habitación. Se metió en su cama, comenzó a tocarle el pecho por debajo de la ropa y trató de besarla en la boca. Seguidamente, según reza la resolución judicial, se aprovechó del estado en que se encontraba la joven, que era "incapaz de reaccionar", para violarla.

A consecuencia de la agresión sexual, la víctima presenta "sintomatología ansiosa y depresiva en grado moderado-grave, además de sentimientos significativos de culpabilidad y desesperación hacia el futuro en relación al episodio denunciado". Todos estos indicadores de malestar, prosigue la sentencia, "están influyendo de manera significativa y negativa en todas las áreas de su funcionamiento vital (personal, familiar, educativo y social)".

El acusado en la fecha de los hechos tenía afectadas sus facultades intelectivas y volitivas en grado leve como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas.

Tras interponerse la denuncia, el encausado fue citado por la Policía Nacional para comparecer en dependencias policiales el 20 de marzo de 2023, si bien no acudió y abandonó el país al día siguiente. Se acordó entonces su extradición. Fue entregado a las autoridades españolas y el juez instructor acordó su ingreso en prisión provisional, medida cautelar que cumplió hasta el 8 de septiembre de 2025.

Con anterioridad al juicio, celebrado el pasado 18 de febrero, la fiscalía solicitaba una pena de 8 años de prisión, que tras el acuerdo alcanzado con la defensa se redujo a 5.