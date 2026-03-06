Bolaños, sobre el 'no' de Vox a Guardiola: Si convoca elecciones sin venir a cuento, debe asumir las consecuencias

Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, lo que abrió un complejo escenario político en la región. Ahora, la ausencia de un acuerdo entre el Partido Popular y Vox ha impedido nuevamente la investidura de María Guardiola, candidata del PP, quien tampoco logró avanzar en la elaboración de unos nuevos presupuestos para la comunidad. Según publicó Europa Press, fuentes del Partido Popular venían anticipando que Vox rechazaría de nuevo apoyar a Guardiola en la votación de investidura realizada este viernes y expresaron su esperanza en que la formación liderada por Santiago Abascal reconsiderara su posición en el último momento. Sin embargo, la negativa se mantuvo, ahondando la falta de consensos para formar un gobierno estable.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, relacionó esta situación directamente con la convocatoria electoral previa, criticando la decisión de María Guardiola de someter a la región a unos comicios que, en sus palabras, no resultaban necesarios. De acuerdo con Europa Press, Bolaños expresó ante los medios en Bruselas: “Cuando uno convoca elecciones sin venir a cuento, pues tiene que asumir las consecuencias de sus actos y lo está viviendo en primera persona”. El ministro amplió sus declaraciones al señalar que Guardiola enfrentaba inicialmente la dificultad de gobernar sin presupuestos y, tras estos resultados, la lista de obstáculos habría aumentado, ya que ahora también carece del respaldo requerido para la investidura.

Esta es la segunda ocasión en la que la investidura de María Guardiola fracasa por la falta de apoyo de Vox, después de que en la primera votación, celebrada el miércoles, la candidata popular reuniera únicamente los votos favorables de su propio partido: veintinueve diputados respaldaron su candidatura, mientras que el resto de los partidos presentes en la Asamblea de Extremadura (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) mantuvieron su rechazo al proyecto del PP. Según detalló Europa Press, el reglamento de la cámara regional exige que en la primera votación la candidata obtenga la mayoría absoluta, algo que no se alcanzó.

La segunda votación, ya sin la necesidad de la mayoría absoluta, requería al menos una mayoría simple, pero ni siquiera ese umbral fue superado ante la negativa reiterada de Vox. Fuentes del Partido Popular recogidas por Europa Press manifestaron su preocupación por la falta de avances y señalaron que “confiaban en que recapaciten en las próximas horas”, haciendo referencia a los diputados de Vox, aunque el partido de Santiago Abascal ya les había comunicado su intención de votar en contra.

El contexto de la actual crisis institucional en Extremadura tiene su origen en la decisión tomada meses atrás por el Partido Popular, cuando Guardiola resolvió convocar elecciones con el objetivo declarado de desbloquear la situación parlamentaria y dinamizar la gobernabilidad, ante la ausencia de presupuestos. Según la versión de Bolaños difundida por Europa Press, esa acción no estuvo justificada y no hizo sino agravar las dificultades políticas de la región.

De mantenerse el bloqueo, la falta de investidura podría derivar en un nuevo proceso electoral si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas. Cada intento fallido incrementa la presión sobre los partidos implicados para hallar una solución que permita configurar un ejecutivo con la suficiente estabilidad parlamentaria.

Mientras tanto, los retos administrativos y financieros del Ejecutivo regional, sumados a la incertidumbre política, se mantienen en suspenso a la espera de que las formaciones representadas en la cámara autonómica modifiquen su postura y posibiliten la formación de un departamento de gobierno efectivo. Europa Press detalló que la negativa de Vox refuerza la fragmentación política existente, dificultando la posibilidad de un acuerdo y generando un clima de incertidumbre sobre el futuro de la gobernabilidad en Extremadura.