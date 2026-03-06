Espana agencias

A prisión acusado de apuñalar a un hombre en el cuello a la salida de un local en Granada

Guardar

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para un hombre de 36 años detenido por la Policía Nacional en un pueblo del cinturón metropolitano de Granada por la presunta comisión de delitos de tentativa de homicidio y lesiones tras el apuñalamiento en la parte posterior del cuello en tres ocasiones de un joven que acababa de salir de un local.

Así lo ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa este viernes. El investigado también habría agredido a una acompañante, quien fue tirada de manera violenta al suelo golpeándose en la cabeza. Los hechos se remontan al mes de noviembre del pasado año, habiendo conseguido la investigación policial identificar y detener al presunto autor.

Sobre las 4:00 horas, a la salida de un local de ocio ubicado en el distrito Centro de la capital granadina, un varón fue apuñalado en la parte posterior de su cuello con un arma blanca u objeto inciso punzante hasta en tres ocasiones. Su acompañante, una mujer, fue también agredida, "golpeándose fuertemente en la cabeza y quedando aturdida".

La investigación policial pudo conocer que todo esto acaeció a la salida de un local de ocio. Los dos agredidos, un varón y una mujer de 27 años, se encontraban a la entrada de un callejón cuando fueron abordados por dos individuos. Uno de ellos se abalanzó contra el varón, interponiéndose la mujer entre ambos para evitar que su amigo fuera agredido.

En ese instante fue agarrada por la cabeza y lanzada contra el suelo, golpeándose fuertemente la cabeza, quedando aturdida en el suelo. A continuación, cuando logró incorporarse, pudo ver cómo estos dos individuos ya se habían marchado del lugar, comprobando, al mismo tiempo, que su amigo tenía la ropa y la cara llenas de sangre.

Este último había recibido tres puñaladas con un arma blanca u objeto inciso punzante en la parte posterior del cuello, motivo por el que tuvo que ser asistido en el servicio de Urgencias, recibiendo tratamiento quirúrgico. El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La comisión del Congreso que investiga el apagón citará a los primeros comparecientes tras las elecciones en CyL

Tras meses de retrasos y debates internos, la instancia parlamentaria dedicada a esclarecer las causas del corte eléctrico nacional prepara el inicio de sus interrogatorios tras los comicios en Castilla y León, avanzando finalmente en la investigación oficial

La comisión del Congreso que

Bolaños, sobre el 'no' de Vox a Guardiola: Si convoca elecciones sin venir a cuento, debe asumir las consecuencias

El ministro Félix Bolaños advierte que las consecuencias de la negativa de Vox a apoyar a María Guardiola derivan de convocar los comicios sin motivo suficiente, resaltando que ahora enfrenta el doble desafío de falta de investidura y presupuestos

Bolaños, sobre el 'no' de

Podemos respalda ante el TSJCV que se investigue a Mazón en la dana: "Hay indicios suficientes"

Podemos respalda ante el TSJCV

Peramato reivindica la ley del 'solo sí es sí' como un "referente internacional" pese a "todas las críticas"

Peramato reivindica la ley del

Evacuados por motivos médicos dos 'cascos azules' españoles de Líbano

Evacuados por motivos médicos dos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior elije como nuevo DAO

Interior elije como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

10.000 plantas de marihuana y 136.000 cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil en Segovia, Toledo y Madrid

El Gobierno aprueba más de 2.800 plazas para ingreso y promoción interna en Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026

La Guardia Civil sigue sin facilitar el documento que avala el desalojo del cuartel de Torrelaguna a los agentes afectados después de tres meses

ECONOMÍA

El Ministerio de Vivienda lanza

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Sebastián Ramírez, abogado: “Los dolores en la espalda son una causa de incapacidad permanente”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Las posibles consecuencias económicas de

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados