A prisión acusado de apuñalar a un hombre en el cuello a la salida de un local en Granada

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para un hombre de 36 años detenido por la Policía Nacional en un pueblo del cinturón metropolitano de Granada por la presunta comisión de delitos de tentativa de homicidio y lesiones tras el apuñalamiento en la parte posterior del cuello en tres ocasiones de un joven que acababa de salir de un local.

Así lo ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa este viernes. El investigado también habría agredido a una acompañante, quien fue tirada de manera violenta al suelo golpeándose en la cabeza. Los hechos se remontan al mes de noviembre del pasado año, habiendo conseguido la investigación policial identificar y detener al presunto autor.

Sobre las 4:00 horas, a la salida de un local de ocio ubicado en el distrito Centro de la capital granadina, un varón fue apuñalado en la parte posterior de su cuello con un arma blanca u objeto inciso punzante hasta en tres ocasiones. Su acompañante, una mujer, fue también agredida, "golpeándose fuertemente en la cabeza y quedando aturdida".

La investigación policial pudo conocer que todo esto acaeció a la salida de un local de ocio. Los dos agredidos, un varón y una mujer de 27 años, se encontraban a la entrada de un callejón cuando fueron abordados por dos individuos. Uno de ellos se abalanzó contra el varón, interponiéndose la mujer entre ambos para evitar que su amigo fuera agredido.

En ese instante fue agarrada por la cabeza y lanzada contra el suelo, golpeándose fuertemente la cabeza, quedando aturdida en el suelo. A continuación, cuando logró incorporarse, pudo ver cómo estos dos individuos ya se habían marchado del lugar, comprobando, al mismo tiempo, que su amigo tenía la ropa y la cara llenas de sangre.

Este último había recibido tres puñaladas con un arma blanca u objeto inciso punzante en la parte posterior del cuello, motivo por el que tuvo que ser asistido en el servicio de Urgencias, recibiendo tratamiento quirúrgico. El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales.