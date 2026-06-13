Las claves de la imputación que Zapatero tendrá que despejar en la Audiencia Nacional

Miriam Mejías

Madrid, 13 jun (EFE).- Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno -el socialista José Luis Rodríguez Zapatero- está citado la próxima semana en la Audiencia Nacional ante la sospecha de un juez de que pudo liderar una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

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Acompañado de su abogado, el prestigioso catedrático Víctor Moreno Catena, el ex secretario general del PSOE debe sentarse el 17 y 18 de junio frente al juez José Luis Calama, que acaba de ampliar su imputación a un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte de su oficina.

Zapatero ejercerá su defensa "con toda la firmeza y convicción" -según dijo al conocerse su imputación- y tendrá que convencer al juez de que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021.

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Además de la Fiscalía, enfrente tendrá casi una decena de acusaciones populares coordinadas por el PP, que podrían pedir medidas cautelares contra él.

Estas son algunas claves de su imputación:

- "Vértice" de una presunta trama.

El juez sitúa al expresidente del Gobierno (2004-2011) en el "vértice" de una trama, en la que ejercería un "liderazgo no visible" y para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

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Además de las gestiones para lograr la ayuda a Plus Ultra, se investiga si la trama intervino ante autoridades venezolanas para "asegurar la autorización de vuelos".

En el auto de imputación, el juez apuntó a la "influencia determinante" de Zapatero, con acceso a "personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", para la compraventa de petróleo en Venezuela.

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- Zafiros, rubíes y diamantes: joyas de 1,3 millones.

Una de las mayores sorpresas que trajo el registro a la oficina del expresidente fueron las casi ochenta piezas de joyería halladas en una caja fuerte y que, según una tasación preliminar, tendrían un valor aproximado de 1,3 millones de euros.

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Un collar de 278.000 euros, de oro blanco, diamantes y dos esmeraldas, es la joya de más valor hallada junto a otras con piezas de oro, zafiros -algunos de Tailandia-, rubíes o esmeraldas de Zambia. Zapatero aduce que son herencia de su madre y su suegra y que estaban allí porque vivía en una casa de alquiler sin caja fuerte.

La tasación ha sentado las bases para una nueva imputación por delito fiscal y de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas. El juez investigará en una pieza separada unos indicios que -según subrayó- el expresidente tiene "la ocasión procesal adecuada" para "disipar" la próxima semana.

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- ¿Pagos canalizados a su entorno?

En el centro de las sospechas de los investigadores están los supuestos beneficios económicos que habrían sido canalizados a través de una maraña de empresas hacia Zapatero y su entorno.

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El juez apunta a "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

Cifra en 1,9 millones de euros esos presuntos beneficios de la trama, repartidos en diferentes empresas, y cita, por ejemplo, los 490.780 euros que habría recibido Zapatero de Análisis Relevante -propiedad de su amigo e imputado Julio Martínez Martínez-, que tiene bloqueados; o los 239.755 que percibió la empresa de sus hijas.

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- Las conversaciones: "Nuestro pana Zapatero detrás".

Las alusiones al expresidente en comunicaciones entre directivos de Plus Ultra son constantes en el sumario y constituyen uno de los principales caballos de batalla de su abogado, que ha sembrado dudas sobre su autenticidad.

Parte de ellas provienen de la extracción del móvil que una agencia gubernamental estadounidense realizó de Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, en 2021, y aportó cinco años después, en 2026 a la Policía española.

El juez, adelantándose a posibles peticiones de nulidad, solicitó a EEUU autorización para usar esas comunicaciones como "medio de prueba" en el proceso penal, mientras que el abogado de Zapatero sospecha de su origen e integridad: quiere saber qué resolución judicial amparó la incautación y el clonado del móvil o si se respetó la cadena de custodia.

Las conversaciones de los directivos de Plus Ultra hablaban de "tocar puertas" y "pedir ayuda a Zapatero" para conseguir el préstamo; y aludían a "Grupo Zapatero" o "boutique financiera".

De entre los mensajes analizados, la UDEF atribuye uno a Zapatero. "En tiempo y forma. Exitosa gestión", habría recibido Julio Martínez el 31 de julio de 2021 de un contacto registrado como "Z" tras una gestión "al más alto nivel con Venezuela".

- Sus trabajos para Análisis Relevante

A buen seguro le preguntarán por los 490.780 euros que habría recibido entre 2020 y 2025 de Análisis Relevante, una empresa para la que el expresidente ha reconocido que hizo consultoría política por la que cobró y facturó 70.000 euros brutos anuales.

Lo dijo hace meses en el Senado, donde admitió que la empresa de sus hijas prestó a esa mercantil servicios de comunicación y 'marketing'.

El juez sospecha que Análisis Relevante, cliente de Plus Ultra, es una empresa "instrumental" para canalizar fondos en un periodo que coincide "con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas".

- Una sociedad 'off shore' en Dubai

El juez cree que, siguiendo instrucciones de Zapatero, la trama creó una sociedad en Dubai, que estaría participada al 100 % por otra empresa que había suscrito un contrato con Plus Ultra para percibir 530.000 euros (1% del "rescate público"), sin constancia del pago en España.

Una dinámica que "refuerza la hipótesis" de que dicha sociedad se habría creado "para recibir fondos en el extranjero".

Zapatero aseguró que nunca ha tenido una sociedad ni en España ni en el extranjero y que siempre ha cotizado al IRPF. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023365421)