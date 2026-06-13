'La habitación de las monstruas', un cómic que explora la sexualización de la mujer

Madrid, 13 jun (EFE).- 'La habitación de las monstruas' es un cómic en desarrollo de la ilustradora Carmen B. Mikelarena (Madrid, 1998) que utiliza la representación de las monstruas en la mitología clásica como punto de partida y donde las mujeres se disfrazan de "monstruas" para repeler la mirada masculina.

En una entrevista con EFE, B. Mikelarena explica que 'La habitación de las monstruas' es un proyecto multidisciplinar, que comenzó en Lyon con el apoyo de la Beca Cómic BCN 2024 y se publicará a primeros de 2027 con la editorial Apa Apa-Cómics, y donde además del cómic habrá una revista que aborda la representación de la mujer en la mitología clásica y cómo ha evolucionado con el paso de los siglos.

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Se trata, dice, de un cómic feminista que, por un lado, recoge la historia más lineal de las mujeres que se disfrazan de monstruas para ahuyentar la mirada patriarcal, y por otro la revista que aporta el trabajo de investigación.

A modo de ejemplo, la ilustradora explica que "en la mitología clásica las sirenas daban miedo porque tenían garras e iban a matar, pero con el paso del tiempo esa representación se ha ido sexualizando".

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"Si pensamos en el tatuaje de una sirena al estilo tradicional americano, no tiene nada que ver con cómo se representaban en los jarrones griegos de antaño".

En definitiva, este cómic es un "acto de rebeldía" ante la imposición de lo que se concibe tradicionalmente como una mujer.

Una sexualización de la mujer que ha ido evolucionando. Se refiere B.Mikelarena a ciertos pintores "rafaelitas" o poetas, como Baudelaire, que generaron la imagen de la 'femme fatale' o al icónico personaje de Jessica Rabbit, la mujer sumamente sensual protagonista de la película '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'.

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En la Feria del Libro de Madrid, B.Mikalerana ha presentado 'El bosque del pensamiento mágico. Cómo se construye una bruja', un ensayo realizado en el marco de la residencia Bidasoa Art Room, un proyecto de la plataforma Bitamine Euskadi, sobre la mitología vasca centrada en la mujer y que finaliza con un gran cuadro desplegable que recoge aspectos simbólicos de la investigación.

En esa investigación detectó que la presencia de la mujer en la mitología vasca era nula o sexualizada, por lo que decidió hacer una investigación teórica que proyectó en un solo cuadro, que está dentro del ensayo.

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B.Mikelarena, Premio FanziMad 2025 y autora de 'Etileno' en 2024, revela que para ella inspirarse es "cuestión de observación" bien en el día a día o en un rasgo de personalidad.

En el caso de 'La habitación de las monstruas' considera que fue un tema conceptual, algo que atribuye a su formación en Bellas Artes.

"En Bellas Artes me enseñaron a pensar de manera conceptual, no pienso una historia en sí, sino que a partir del concepto la desarrollo", explica.

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Sobre el humor que es el lema de la 85 edición de la feria, B.Mikelarena considera que decantarse por este tema supone un apoyo al cómic, aunque el humor puede estar en cualquier disciplina.

Comenta que el cómic tiene muchas ramas, pero esa vinculación surge por cómo se ha consumido en España en el pasado, con la base de Ibañez, estrictamente humorística.

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"Depende de la producción de cada país, si le preguntas a un estadounidense te dirá que el cómic es de superhéroes, mientras que el canadiense Gui Delisle tiene una narrativa gráfica de no ficción y en Europa hay autores muy serios".

B.Mikelarena no quiere etiquetas en su obra: "Creo que cada proyecto me pide cosas diferentes, no trabajo nunca con los mismos personajes sino con conceptos y temáticas que me van interesando".

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Explica que estudió Bellas Artes sin pensar en la ilustración como un solo nicho y fue en el último año por la influencia de Clara Cávez y de Iván McGill, entonces compañeros de curso, lo que la llevó al mundo del cómic, que le pareció un sector interesante para contar historias de manera accesible y horizontal, a un público heterogéneo. EFE

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