15M-Figaredo propone un "giro de 180 grados" en las políticas de vivienda y agroindustria de CyL frente al éxodo juvenil

Vox acusa a los gobiernos recientes de perjudicar a los jóvenes con políticas que, según el partido, encarecen la vivienda y debilitan el sector agrario, proponiendo una transformación que reactive el campo y frene el abandono de Castilla y León

La afirmación de que la situación actual en provincias como Segovia, Ávila, Soria y Zamora impulsa el éxodo juvenil hacia Madrid y otras áreas económicas por la falta de oportunidades laborales sirvió de base para la propuesta de Vox de una transformación profunda del modelo productivo y social en Castilla y León. Según informó el medio al presentar los detalles del programa económico y de vivienda en Segovia, el partido considera que esta dinámica solo puede detenerse mediante políticas que reactiven el sector agropecuario y eliminen barreras a la vivienda para las nuevas generaciones.

De acuerdo con la publicación, José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, defendió la necesidad de implementar un "giro de 180 grados" en las políticas vigentes, tanto en el sector de la vivienda como en el agroindustrial. Durante su visita a Segovia, acompañado del diputado nacional y portavoz de vivienda Carlos H. Quero y de la candidata Susana Suárez, Figaredo argumentó que la pérdida de una industria agropecuaria robusta ha privado a la juventud de opciones para permanecer en sus lugares de origen, intensificando el despoblamiento rural.

Tal como consignó el medio, Figaredo destacó que Vox se propone recuperar un entorno donde sea posible desarrollar proyectos de vida y formar familias fuera de las grandes ciudades. Para ello, planteó que la revitalización de las explotaciones agrícolas y ganaderas resulta esencial, identificándolas como elementos clave para el bienestar nacional. En este contexto, criticó los acuerdos comerciales externos, en especial el tratado Mercosur, al considerar que amenaza la soberanía alimentaria al reducir la capacidad de controlar los costes y la producción nacional de alimentos y exponer al país a vulnerabilidades derivadas de la competencia internacional.

El medio reportó que Figaredo vinculó también la evolución reciente en políticas energéticas con el declive industrial y agrario, mencionando el cierre de infraestructuras energéticas como la central nuclear de Garoña o varias centrales térmicas. Sostuvo que la decisión de clausurarlas responde, según Vox, a posturas dogmáticas ligadas al clima que, a su juicio, repercuten negativamente en la competitividad y desarrollo regional.

En cuanto a posibles escenarios de gobernabilidad en Castilla y León, Vox trasladó la responsabilidad al Partido Popular. Según publicó el medio, el partido afirmó que está dispuesto a colaborar únicamente si existen garantías de ver cambios sustanciales en las políticas actuales, advirtiendo que si el PP mantiene "políticas socialistas", debería buscar alianzas con el PSOE.

En el área de vivienda, el análisis presentado situó la problemática del encarecimiento de los alquileres para los jóvenes en el centro del debate. Figaredo expuso que las leyes aprobadas por distintos gobiernos han generado un aumento del 16 por ciento en el precio de la vivienda en Segovia en el último año. Según Vox, estas modificaciones legales han reducido la oferta e impulsado una escalada automáticas de los precios, perjudicando directamente a la población joven.

El medio señaló que, entre las causas consideradas responsables de esta situación, Vox incluyó el impacto de los flujos migratorios desde África y América, asociando la presión sobre determinados segmentos del mercado inmobiliario a la llegada de personas con bajos recursos que compiten por vivienda pública o comparten inmuebles en condiciones poco adecuadas. Al mismo tiempo, denunciaron que la presencia de grandes inversores internacionales con ventajas fiscales facilita el acceso a inmuebles en las áreas más demandadas, dejando a la clase media española “emparedada” en un mercado de difícil acceso y desplazando a los trabajadores de sus zonas de residencia habituales.

Según informó la publicación, Vox propuso una política proactiva de construcción de vivienda y, a la vez, criticó lo que denominó "tres décadas de gestión corrupta" en el sector inmobiliario de la zona. Para la formación, el restablecimiento del acceso a la vivienda para los jóvenes y el reimpulso del sector agropecuario son fundamentales para frenar el despoblamiento y recuperar la capacidad de autoabastecimiento alimentario.

En lo concerniente al sector primario, el partido denunció la pérdida de competitividad debida al acceso preferente de productos procedentes de terceros países como Marruecos, que ha incrementado su presencia en mercados nacionales con productos como tomates y arándanos. Vox atribuyó estos cambios a las decisiones tomadas en las últimas décadas, considerándolas responsable del deterioro del tejido productivo nacional.

El análisis presentado en Segovia sintetiza la estrategia de Vox para las elecciones autonómicas en Castilla y León, situando la revitalización rural, la recuperación industrial y la transformación del mercado de vivienda como elementos centrales para modificar la tendencia demográfica y económica de la región, según detalló el medio.

