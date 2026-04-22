Dos accidentes de tráfico dejan un menor grave en Tenerife y un adulto herido en La Palma

Madrid, 23 abr (EFE).– Un menor de ocho años resultó herido grave este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Tenerife, mientras que un adulto también sufrió heridas en otro siniestro registrado en La Palma, informó Emergencias 112 Canarias.

El primer accidente tuvo lugar en Tenerife, en el municipio de Adeje, alrededor de las 18:32 horas cuando un vehículo colisionó contra un muro en la calle El Tablero y a consecuencia del impacto un menor de 8 años sufrió un traumatismo de carácter grave.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al menor en el lugar y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Poco antes, en La Palma, se registró un atropello en la Avenida Felipe Lorenzo, en el municipio de Tazacorte. A las 17:01 horas, un hombre de 88 años fue alcanzado por un automóvil, resultando herido con diversos traumatismos de carácter moderado.

Tras ser estabilizado por los sanitarios, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de La Palma.

En ambos sucesos intervinieron agentes de la Policía Local y Guardia Civil para asegurar las zonas y realizar los atestados correspondientes. EFE