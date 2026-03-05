Espana agencias

Investigados cinco extrabajadores tras el registro del centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz

La Policía Canaria detuvo a cuatro personas en el marco de una investigación judicial por presuntos malos tratos en un centro administrado por una ONG, tras una denuncia oficial que desencadenó el operativo bajo secreto sumario en septiembre

Guardar

Las autoridades pusieron en libertad a cuatro personas que habían sido detenidas en el operativo policial realizado en el centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz, situado en un antiguo hotel. Según informó la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, estos individuos, junto con una quinta persona, permanecen en calidad de investigados dentro de una causa por presuntos malos tratos.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la intervención de la Policía Canaria formó parte de la denominada "Operación Cabila", que se desarrolló bajo secreto sumario y fue ordenada por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. La actuación policial del pasado martes se centró en este centro, que dispone de capacidad para más de un centenar de menores migrantes, y es gestionado por la organización no gubernamental Quorum Social 77.

Tal como detalló la fuente, la investigación judicial tiene como origen una denuncia oficial presentada en septiembre de 2024 por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Así comenzó el proceso que llevó a las detenciones y al registro del centro, enmarcado en una serie de actuaciones que también han implicado otros recursos gestionados por la ONG.

El medio destacó que Quorum Social 77 es una de las entidades que ha percibido mayores fondos por parte de la administración autonómica para encargarse de la gestión de recursos destinados a menores migrantes. No obstante, la ONG ha visto cómo la autoridad judicial dictó el cierre de dos de sus instalaciones: una en Arinaga y otra en Santa Brígida. Además, se efectuó previamente un registro en un centro ubicado en Puerto del Rosario.

El centro de Puerto de la Cruz representa uno de los puntos donde se concentra la atención sobre la gestión de los recursos para menores migrantes. La intervención de la Policía Canaria respondió a la preocupación manifestada en la denuncia formal sobre la situación de los menores alojados en la instalación y los posibles malos tratos sufridos, según consignó la fuente original.

En la operación, los cinco extrabajadores figuran como investigados. La privación de libertad de cuatro de ellos resultó temporal, ya que recuperaron la libertad poco después de su arresto, continuando ligados al proceso judicial por los presuntos delitos mencionados. El desarrollo de la investigación se mantiene protegido por el secreto sumario decretado por el juzgado competente.

Las acciones desplegadas forman parte de una estrategia judicial y administrativa para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de los centros de menores migrantes en Canarias, una cuestión de seguimiento constante por las autoridades. Según lo reportado, la investigación impulsada por la denuncia de la Consejería de Bienestar Social puso en el foco un modelo de atención a la infancia migrante sostenido por la colaboración entre la administración pública y entidades del tercer sector, como la ONG involucrada en estos hechos.

El caso permanece abierto mientras la instrucción judicial prosigue, a la espera de nuevos avances que permitan determinar las responsabilidades penales o administrativas derivadas de la gestión del centro y del trato dispensado a los menores, según las diligencias que desarrolla el juzgado.

Temas Relacionados

Centro de menores migrantesOperación CabilaPolicía CanariaQuorum Social 77Gobierno de CanariasPuerto de la CruzLas Palmas de Gran CanariaMalos tratosConsejería de Presidencia Justicia y SeguridadConsejería de Bienestar SocialEUROPAPRESS

Últimas Noticias

TSJA ratifica más de diez años de cárcel a un hombre por intentar asesinar a otro en Cádiz con una pistola

El alto tribunal andaluz desestimó la apelación presentada tras el ataque ocurrido en una nave de Jerez, donde el condenado disparó a la cabeza de la víctima y huyó después de causar graves lesiones, según recoge la sentencia

TSJA ratifica más de diez

Piden 22 años por asesinar a su novia y emparedar el cuerpo, descubierto nueve años después

La Fiscalía solicita prisión e indemnización para un hombre acusado de quitar la vida a su anterior pareja en Torremolinos, ocultar el cadáver en la vivienda y prolongar el sufrimiento de la familia durante casi una década

Piden 22 años por asesinar

Condenado a 5 años de prisión por abusar sexualmente de su hija de tres años en Granada durante el régimen de visitas

La máxima instancia judicial andaluza ratifica la sentencia que impone cárcel e inhabilitación al acusado, negando que la menor inventara los hechos y validando el testimonio de peritos y la credibilidad de la víctima según la resolución judicial

Condenado a 5 años de

El BNG pide explicaciones al Gobierno por enviar una fragata a Chipre: "Poco duró la dignidad no intervencionista"

La solicitud de información al Ejecutivo surge tras la partida de la nave ‘Cristóbal Colón’ rumbo a la región, en un movimiento que según Néstor Rego contradice la postura pacifista defendida hasta ahora por el presidente español

El BNG pide explicaciones al

8M-Peramato destaca la mayoría de mujeres en Fiscalía y avisa de "suelos pegajosos" que impiden progresar en profesiones

8M-Peramato destaca la mayoría de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un accidente de tráfico deja

Un accidente de tráfico deja a un albañil de Lugo incapacitado y obliga a la compañía de seguros a indemnizarlo con más de 65.000 euros

Ábalos pide al Supremo que aplace un mes el juicio del caso Koldo porque no puede descargarse la causa: “El ordenador se queda pensando en un bucle”

Defensa desmiente el vídeo del PP en el que Margarita Robles parece expresar su apoyo a Trump: “Es falso, dijo ‘estoy cómoda’”

El Gobierno facilita el acceso a los trámites de extranjería: ONG y sindicatos podrán realizar el papeleo en nombre de los migrantes

La cadena de restauración ‘La Mafia se sienta a la mesa’ pierde el derecho a usar su nombre en España tras la petición de Italia de retirarlo

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina registra su mayor subida desde julio tras el estallido de la guerra en Irán

Una camarera embarazada es despedida tras pegarse con una compañera de trabajo: denuncia por discriminación, pero pierde el juicio

Así puedes trabajar en el Mutua Madrid Open de 2026: 540 puestos para el gran evento del tenis en España

De Guindos (BCE) alerta del riesgo de un repunte en la inflación por la guerra y reitera el compromiso de España con EEUU

El precio de la vivienda se dispara un 14,4% en febrero con las islas a la cabeza de las subidas

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”