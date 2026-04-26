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El delegado del Gobierno dice que no hay imágenes del robo en el Arqueológico de Badajoz

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Mérida, 26 abr (EFE).- El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado este domingo que no hay imágenes del robo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde la madrugada de este sábado sustrajeron 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena, y que los ladrones fueron específicamente a por ellas.

Quintana ha hecho estas declaraciones en Calamonte (Badajoz), donde ha asistido al acto institucional con motivo del Día de la Provincia de Badajoz.

No ha concretado si el museo cuenta con un sistema cerrado de televisión y ha recordado que está en un edificio del Estado cedido hace casi 40 años a la Junta de Extremadura.

Sobre si era suficiente la vigilancia de una sola persona, ha señalado que eso es responsabilidad de quien lo gestiona.

Ha explicado que la Policía Nacional se desplazó cuando llamó la persona que estaba de vigilancia y, al llegar allí, encontraron "algunas dificultades" para entrar, que no ha concretado, y ha negado que se produjera un "enfrentamiento" con los ladrones.

Quintana ha desvelado que hace muy pocos días fue a ver las monedas (un conjunto integrado por piezas de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII) y ha subrayado que son "una auténtica maravilla".

"Han ido a por esos objetos", ha asegurado el delegado, que no ha querido desvelar nada más de la investigación

Los delincuentes forzaron una reja por la parte trasera del edificio y rompieron violentamente la vitrina en la que estaban las monedas, según informó este sábado a EFE la Junta de Extremadura. EFE

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