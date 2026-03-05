El PP nacional pide a Vox retomar la negociación para investir a Guardiola y espera que no lo dilate por comicios en CyL

Después de que el portavoz de Vox, Óscar Fernández, hiciera públicas veintitrés exigencias vinculadas a su apoyo a la candidatura de María Guardiola a la presidencia de la Junta de Extremadura, la dirección nacional del Partido Popular (PP) ha expresado que este movimiento sorprendió a la formación, ya que ambas partes habían acordado mantener la discreción en el transcurso de las conversaciones. Esta revelación supuso un giro en las negociaciones que el PP considera esenciales para desbloquear la situación política en la región. El centro del debate ahora recae en la posibilidad de reiniciar el diálogo, de cara a una segunda votación programada para el viernes, cuando a la candidata del PP le bastaría la mayoría simple para ser investida, según informó Europa Press.

El PP nacional ha urgido públicamente a Vox para que acceda a retomar las conversaciones “lo antes posible” con el objetivo de evitar un nuevo rechazo a la investidura y superar el actual bloqueo. Según publicó Europa Press, los populares sostienen que, de no producirse este reinicio de contactos, solo pueden interpretarlo como una estrategia de dilación relacionada con el contexto electoral en Castilla y León o por cuestiones internas del partido de Santiago Abascal en otras regiones. Las fuentes de la dirección del PP remarcaron que la plena voluntad del partido es alcanzar un acuerdo que otorgue estabilidad a la Junta de Extremadura y que no han alterado esta postura a pesar del rechazo recibido en la primera votación, donde Guardiola solo recabó el apoyo de los diputados populares mientras Vox, PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra.

La intervención de Fernández, en la que expuso demandas como la eliminación completa de la ecotasa para defender la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2050, introdujo nuevos elementos de presión en el proceso de negociación. En la valoración del PP, Vox únicamente ha difundido una tercera parte de las medidas discutidas, mientras el documento integral que recoge las propuestas muestra un elevado grado de coincidencia en los planteamientos entre ambas formaciones, tal como detalló Europa Press. El PP interpreta este punto de consenso como una señal favorable para alcanzar un entendimiento.

Desde el entorno de Génova, se ha reiterado de forma insistente la predisposición a volver a dialogar. Las fuentes de la dirección consideran que cuanto antes retomen las conversaciones, más rápido podrá superarse el bloqueo institucional. Europa Press recoge también que el PP encargó a Vox la responsabilidad de lo que suceda en la segunda votación, señalando que si el partido de Abascal mantiene el rechazo y vota junto al PSOE, recaerá sobre Vox la consecuencia de una eventual paralización del proceso de investidura de Guardiola.

Durante un acto en Villablino, León, el presidente de Vox, Santiago Abascal, expuso que el discurso de la candidata popular resultó “interesante” pero insuficiente para cerrar un pacto. La postura de Abascal, recogida por Europa Press, dificulta que la investidura se materialice en la primera vuelta, aunque la nueva ronda de votación requiere únicamente mayoría simple.

Tras la sesión parlamentaria y la revelación de las exigencias de Vox, la cúpula del PP ha subrayado que el voto en contra de la formación de Abascal no modifica su propósito de alcanzar un gobierno estable para los extremeños. El PP nacional también manifestó su sorpresa por el hecho de que se hayan revelado los puntos de negociación, ya que, según ellos, ambas partes se comprometieron a no hacer públicos los detalles hasta culminar el proceso.

La dirección del PP, en las declaraciones recogidas por Europa Press, ha recomendado a Vox que no continúe dilatando el diálogo, sugiriendo que toda demora podría tener motivaciones ajenas a los intereses regionales, enfatizando tanto el contexto electoral de Castilla y León como posibles motivos internos de la formación. Génova se muestra dispuesta a sentarse nuevamente a la mesa, e insiste en que el mismo viernes puede alcanzarse un acuerdo siempre que la disposición de Vox permita avanzar en la investidura.

Por su parte, el PP entiende que el desenlace depende únicamente de que Vox no vote alineado con el partido de Pedro Sánchez en la segunda vuelta, recordando que el margen de tiempo aún permite la reanudación de las negociaciones antes de la fecha límite. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo insiste en que de su lado no se interpondrá obstáculo alguno para la investidura de Guardiola, reiterando su responsabilidad y compromiso con la estabilidad institucional en Extremadura.