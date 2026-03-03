Espana agencias

Podemos pide salir de la OTAN y topar precios para que la ciudadanía no "pague las consecuencias" de los ataques a Irán

Irene Montero alerta de que Estados Unidos e Israel representan “las principales amenazas para la humanidad” y reclama acciones urgentes del Gobierno, incluida la imposición de límites en la energía, alimentos y medicamentos, además de medidas para proteger a la ciudadanía

En sus declaraciones posteriores a una ofrenda floral a las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, sostuvo que es imprescindible que el Gobierno implemente medidas urgentes que incluyan la limitación de precios en energía, alimentos básicos y medicamentos. Esta solicitud tiene como objetivo evitar que la ciudadanía soporte el impacto económico derivado de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, Montero demandó la gratuidad total del transporte público en previsión de posibles aumentos de precios en bienes esenciales. De acuerdo con los detalles compartidos por el medio que divulgó sus declaraciones, la dirigente enfatizó que la situación requiere intervenciones inmediatas frente a lo que describió como un escenario de amenaza y vulnerabilidad internacional.

Según informó el medio, Montero advirtió que Estados Unidos e Israel representan, actualmente, lo que calificó como “las principales amenazas para la seguridad y para la estabilidad de la humanidad”. Argumentó que ambos gobiernos realizan bombardeos sobre territorios ajenos motivados por intereses relacionados con recursos energéticos, el control de rutas comerciales estratégicas y la obtención de posiciones militares clave. En este sentido, la eurodiputada vinculó las intervenciones militares recientes a la consolidación de estas potencias en escenarios internacionales, manifestando su rechazo a este tipo de acciones.

La representante de Podemos señaló que la permanencia de España en la OTAN implica una exposición adicional a riesgos militares. Montero afirmó que resulta imprescindible abandonar de inmediato esta alianza encabezada por Estados Unidos, cuya relación, según sus palabras, “nos está poniendo en peligro, nos está convirtiendo en un objetivo militar”. Sostuvo que el propio Gobierno reconoce que la alianza genera vulnerabilidad para el país al formar parte de objetivos internacionales potenciales. A juicio de la dirigente, la pertenencia a la organización incrementa la peligrosidad para España y sus habitantes.

En el entorno económico, Montero pidió que el Ejecutivo aplique topes estrictos a los costos de la energía, alimentos y medicamentos esenciales. Según publicó el medio, la dirigente de Podemos identificó la necesidad de esta medida como una forma de anticiparse a posibles incrementos en los precios derivados de la inestabilidad mundial y aumentar la protección para los sectores más vulnerables. En sus declaraciones, aclaró que de esta manera se evitaría que el pueblo español cargue con las consecuencias de invasiones o escaladas de tensión internacional, especialmente a raíz de decisiones tomadas en el exterior.

El medio también reportó que la eurodiputada abogó por la restauración de la gratuidad en todo el transporte público del país. Esta política, según Montero, contribuiría a facilitar el acceso de la ciudadanía a recursos y servicios básicos, además de servir como medida preventiva ante una eventual crisis económica derivada de la escalada militar o las posibles sanciones internacionales. Justificó esta propuesta por la necesidad de que las repercusiones de los conflictos exteriores no recaigan sobre la población española.

Según difundió el medio noticioso, Montero vinculó la urgencia de sus reclamaciones con la crítica panorama global generado por los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La dirigente expresó su preocupación por las consecuencias que podrían desencadenarse a raíz de estas ofensivas y otras intervenciones militares, considerando que constituyen riesgos adicionales para la soberanía y la economía local. Añadió que la posición internacional de España, en su calidad de aliado de Estados Unidos, acentúa la exposición del país a amenazas externas.

De acuerdo con la información compartida por el medio, la reflexión de Montero incluyó una valoración sobre la dirección política adoptada por el Gobierno en materia internacional. Consideró que mantener la alineación con la política estadounidense y continuar en la estructura de la OTAN podría derivar en mayores costos sociales y económicos para la población. Por ello, su grupo polÍtico demanda una revisión profunda de la política exterior y la adopción de medidas inmediatas para proteger los intereses de la ciudadanía española.

El mensaje de Montero, consignado por el medio, concluye instando a una actuación “de inmediato” por parte del Ejecutivo, orientada tanto a la protección social frente al impacto de los conflictos exteriores como a la redefinición de los compromisos militares internacionales del país. Según la dirigente, la prioridad inmediata debe centrarse en asegurar que las decisiones tomadas por gobiernos extranjeros no tengan como consecuencia directa el deterioro de la calidad de vida de la población española ni de sus condiciones socioeconómicas.

