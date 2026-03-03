Óscar López aboga por una España "a la vanguardia" en el desarrollo y la regulación de la IA

La importancia de reforzar el talento femenino en el sector digital ocupó un lugar destacado durante las actividades realizadas en el recinto del Mobile World Congress 2026, especialmente en el espacio Talent Arena, donde el estand de la IT Academy de Barcelona Activa presentó los logros de la ciudad en formación tecnológica. Más de 4.200 personas han pasado por este programa en la última década, con una importante representación de mujeres, que alcanzan el 40% de los participantes. En este contexto, el debate se centró en la necesidad de potenciar la inclusión y la capacitación digital para consolidar el papel de España en el desarrollo de la inteligencia artificial, situada en un escenario global de innovación tecnológica.

Según detalló el medio, el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, expresó durante la inauguración del Talent Arena en el Mobile World Congress, en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, su visión acerca del futuro tecnológico del país. López sostuvo que España debe estar “a la vanguardia” tanto en la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial como en la regulación de esta tecnología. El ministro aclaró que el objetivo no se limita a avanzar tecnológicamente, sino a adoptar estándares éticos y humanistas en el desarrollo de la inteligencia artificial. De acuerdo con sus declaraciones, “no queremos cualquier IA, queremos una IA ética y humanista”.

Durante su intervención, López insistió en la importancia de dotar a los jóvenes y a los emprendedores de recursos, ideas y un alto nivel de formación. Esta estrategia, según el responsable de la transformación digital, permitiría que el país desempeñe un papel relevante en el crecimiento y la aplicación de la inteligencia artificial, así como en el fortalecimiento de la formación digital en general. Reportó el medio que el ministro vinculó el avance tecnológico con la formación académica y profesional, destacando que el futuro de la economía y el empleo depende de capacitar de modo adecuado a las nuevas generaciones.

Tras la inauguración, López celebró una reunión con varias autoridades y referentes del sector para explorar colaboraciones y conocer de primera mano los proyectos vinculados a la digitalización en la capital catalana. De acuerdo con el medio, participaron en el encuentro con el ministro el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el director ejecutivo de la GSMA, John Hoffman; el director ejecutivo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula; y los tenientes de alcalde Raquel Gil y Jordi Valls. La comitiva visitó diferentes espacios del Talent Arena, prestando atención especial al estand de Barcelona Activa, donde se explicó el trabajo realizado en la ciudad para impulsar el talento, la igualdad y la empleabilidad en las profesiones digitales.

El medio consignó que, durante la visita al estand del IT Academy, los representantes observaron cómo el proyecto pone en valor tanto la formación técnica como la promoción del talento femenino en entornos tecnológicos. En diez años, más de 4.200 personas se formaron en este programa, siendo el 40% mujeres, una cifra que reflejó el compromiso de la ciudad con la equidad de género en la digitalización. Este enfoque, según los promotores del programa y las autoridades presentes, resulta clave para que Barcelona se proyecte como un referente internacional en educación tecnológica e innovación digital, agregando valor a la estrategia nacional de transformación digital detallada por el ministro López.

A lo largo de su intervención, el titular de Transformación Digital insistió en la necesidad de adoptar un enfoque ético e inclusivo en la evolución de la inteligencia artificial y el resto de tecnologías emergentes. Según explicó el medio, López planteó que el avance no debe darse al margen de unos principios que garanticen el bienestar y los derechos de los ciudadanos, sino que debe integrarse en un modelo de desarrollo en el que la ética y los valores humanistas sean aspectos centrales. Estas declaraciones se enmarcaron en el contexto del Mobile World Congress, uno de los principales encuentros internacionales del sector, que congrega a expertos, empresas y autoridades para debatir sobre el futuro de la digitalización y su impacto en la sociedad.

De acuerdo con el medio, la visita a los distintos estands en la Talent Arena y la celebración de encuentros con figuras clave del ecosistema digital local evidenciaron los avances y desafíos que enfrenta España en el proceso de consolidación de su modelo tecnológico. Tanto el gobierno central como las autoridades locales y los agentes privados subrayaron la prioridad concedida a la formación, la inversión en infraestructura y la regulación como motores del crecimiento digital. El esfuerzo compartido busca transformar a España en un referente global no solo en la aplicación de nuevas tecnologías, sino en el despliegue de una inteligencia artificial que respete las diferencias, promueva la inclusión y esté guiada por principios éticos consistentes.

El evento en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, que se celebró hasta el miércoles, reflejó el impulso decidido por situar a España en la primera línea de la innovación tecnológica, al tiempo que abrió diálogos sobre el papel de la educación, la igualdad y la gobernanza ética en el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas. Según el medio, las iniciativas presentadas y los discursos de los responsables institucionales muestran una agenda orientada a combinar competitividad tecnológica, formación integral y respeto por los valores fundamentales en el proceso de transformación digital nacional.