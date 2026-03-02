Militares denuncian el "grave abandono" de Defensa a los soldados y marineros al "congelar" las ayudas sociales

La reciente publicación de la Resolución de Ayudas Comunes de Acción Social para 2026 por parte del Ministerio de Defensa mantiene sin cambios el límite de acceso a las ayudas en 9.800 euros per cápita, una cifra idéntica a la establecida para los años 2023, 2024 y 2025. Según informó la Unión de Militares de Tropa (UMT), este límite, que permanece inalterado desde hace años, deja fuera de apoyo económico a parte importante del personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, quienes han experimentado una continua pérdida de poder adquisitivo en los últimos cuatro años.

De acuerdo con lo publicado por la UMT en un comunicado recogido por diversos medios, la persistencia del Ministerio de Defensa en no actualizar las partidas presupuestarias para ayudas sociales dentro de las Fuerzas Armadas supone un “grave abandono” institucional y social hacia la escala de tropa y marinería. La organización subrayó que estas partidas no han experimentado incrementos significativos, obligando a quienes forman parte de esta escala a depender de un sistema de ayudas considerado insuficiente y sometido, además, a sucesivos recortes.

La UMT señaló también que, pese a la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa, el cual debería conllevar mejoras para las condiciones económicas y de vida de los militares, no se ha destinado ningún incremento de recursos a la Acción Social de los cuarteles. La organización detalló que el presupuesto total de esta partida permanece en 1.930.870 euros para todo el territorio español, sin aumento respecto a ejercicios anteriores.

El medio consigna que, según la UMT, la situación se ha visto agravada por una “trampa burocrática” consecuencia de las últimas subidas salariales dentro del sector público. Este incremento, calificado de “paupérrimo” por la asociación, ni siquiera ha permitido que los salarios evolucionen al mismo ritmo que el índice de precios al consumo acumulado. Sin embargo, este pequeño aumento en las nóminas repercute negativamente para los interesados, debido a que los topes máximos para percibir las ayudas sociales continúan estancados. Así, más militares quedan automáticamente excluidos del acceso a las ayudas de estudio y a los incentivos para la promoción interna.

La UMT explicó que, con esta situación, muchos soldados y marineros, a pesar de percibir las remuneraciones más bajas de toda la función pública, terminan superando el umbral de 9.800 euros simplemente por los ligeros ajustes en sus nóminas, sin que esto represente una verdadera mejoría en sus condiciones. La organización sostuvo que esta medida genera un “falso enriquecimiento sobre el papel”, empujando a los afectados fuera de la cobertura de las ayudas.

Tal como reportó la organización, el Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, mantiene congelados estos umbrales sin considerar el impacto de la inflación ni el deterioro del poder adquisitivo registrado en los últimos años. Esta política, según la UMT, ignora las necesidades económicas reales de la tropa y la marinería y mantiene excluido del respaldo social a uno de los colectivos más vulnerables de las Fuerzas Armadas.

Ante esta situación, la UMT ha anunciado su intención de presentar una propuesta formal dirigida al Ministerio de Defensa. El planteamiento busca reestructurar los límites económicos que condicionan el acceso a las ayudas, para que estos se adapten a la situación actual y se doten de un presupuesto que permita un respaldo económico sustancial para el personal de las fuerzas armadas. Además, la organización solicita que los recursos asignados a la Acción Social sean revisados y ajustados a las condiciones reales de vida de los militares.

Según destacó la UMT en los comunicados recogidos por la prensa, el hecho de sostener los límites actuales sin incremento convierte la actualización salarial en una desventaja para aquellas personas que, durante años, han dependido de estas ayudas para sufragar gastos de formación, promoción interna y otras necesidades básicas. Desde el punto de vista de la organización, la falta de adaptación a las circunstancias económicas del momento incrementa la vulnerabilidad del personal afectado y limita las posibilidades de mejora profesional y personal para quienes desarrollan funciones en la escala básica de las Fuerzas Armadas.

El colectivo, que representa a los soldados y marineros en mayor riesgo de exclusión de los sistemas de apoyo social internos, demanda una reformulación de los criterios de acceso, argumentando que la situación actual perpetúa una brecha dentro de las propias Fuerzas Armadas. La UMT concluyó su pronunciamiento reiterando la urgencia de fijar nuevos límites económicos y aumentar el presupuesto asignado a las ayudas sociales para revertir esta situación que continúa afectando al personal en los escalones inferiores de la estructura militar.