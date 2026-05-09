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Suspendida la tradicional subasta del 'campanu' de la localidad asturiana de Cornellana

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Oviedo, 9 may (EFE).- La subasta del 'campanu', primer salmón capturado de la temporada en el Principado, que tradicionalmente se celebra en la localidad asturiana de Cornellana ha sido suspendida por el fallecimiento del vicepresidente de la sociedad de pescadores de Las Mestas del Narcea, Jesús Fernández, tras un accidente laboral.

Los organizadores han acordado suspender la subasta, que el año pasado fijó el precio del 'campanu' en 10.100 euros, y tratarán que el primer ejemplar que se pesque en el río Narcea sea donado al 'Proyecto Arca' que trabaja por la repoblación de este cauce.

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La donación se llevará a cabo siempre que el salmón llegue con vida al centro de alevinaje donde se desarrolla esta iniciativa.

Por su parte, el Ayuntamiento asturiano de Salas, la empresa Cosmea y la organización de pescadores de Las Mestas del Narcea destinarán al pescador, en este caso, una aportación de 3.000 euros cada uno si cumple con estos requisitos.

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Casi tres semanas después desde que se abriera la temporada del salmón en los ríos asturianos, el preciado 'campanu' sigue sin salir, mientras arrecia la polémica sobre la posibilidad de que la especie tenga un régimen de protección especial que evite su pesca ante el acelerado descenso del número de ejemplares.

Más de 5.200 aficionados cuentan con una licencia para la pesca del salmón en Asturias para una temporada que se abrió el pasado 18 de abril, un 8 por ciento menos que en la anterior, y en la que se han incrementado las restricciones al autorizarse la captura de un máximo de 154 ejemplares, un 75 por ciento menos que en la pasada campaña.

Ante la falta de 'campanu' tampoco se ha celebrado su esperada subasta, una puja que en ediciones anteriores se disputan las localidades de Cornellana (río Narcea) y Cangas de Onís (río Sella) y que en las últimas ediciones se ha cerrado por encima de los 10.000 euros, y en alguna ocasión, se ha acercado a los 20.000 euros. EFE

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