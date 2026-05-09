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El Unicaja abre expediente al alero dominicano Chris Duarte

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Málaga, 9 may (EFE).- El Unicaja ha abierto un expediente disciplinario al alero dominicano Chris Duarte por escribir una carta en su perfil de la red social Instagram, que luego borró a los pocos minutos, en la que no estaba conforme con la decisión de ser unos de los descartes para el partido de semifinales de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) disputado el pasado jueves en Badalona ante el AEK Atenas.

"Unicaja Baloncesto comunica que ha procedido a abrir un expediente disciplinario al jugador Christopher Duarte, lo cual le ha sido comunicado en el día de hoy. El jugador tendrá ahora un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones, periodo durante el cual, y de forma cautelar, el jugador queda suspendido de empleo. El Club volverá a informar convenientemente cuando se produzca la resolución del expediente", señala este sábado el club malagueño en un comunicado.

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Chris Duarte publicó una carta en su perfil de Instagram en la que indicaba que "hay un Dios arriba que sabe reconocer sus guerreros con buena intención y de buen corazón" y daba las gracias por el reconocimiento de la BCL al ser incluido en el segundo mejor quinteto de la competición.

"Sinceramente este reconocimiento de hoy no me lo esperaba por toda la mier... que he pasado este año. Un grupo de persona tratando de manchar mi nombre y carrera. Yo estoy con Dios y él nunca me dejará solo. Atención. Este reconocimiento viene aún no pudiendo jugar al nivel que yo sé que puedo jugarlo constantemente, imagínate cuando corte la soga que me tiene atado. Yo nací para ser historia y si yo estoy con Dios, quién contra mí", destacó en su escrito el dominicano es esa carta que borró a los pocos minutos.

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Tras una reunión con el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, Duarte se disculpó con otra carta en su mismo perfil, en la que indicó: "A mis compañeros de equipo, entrenadores, Unicaja y los fanáticos...Hoy temprano dejé que mi frustración se apoderara de mi, y asumo toda la responsabilidad por eso".

"Me apasiona mucho este juego y ser el mejor jugador y compañero de equipo que puedo ser, pero esa pasión se expresó de la manera equivocada y por eso lo siento. Mi enfoque sigue siendo este equipo. Mis compañeros de equipo y haciendo todo lo posible para ayudarnos a tener la temporada que todos somos capaces de tener", apunta el dominicano en su nueva carta.

"Me he comprometido plenamente con eso y eso compromiso no ha cambiado. Juntos podemos lograr grandes cosas, es hora de seguir adelante y volver al trabajo", señala Duarte, que tiene un año más de contrato con el Unicaja y, por el momento, hasta que no se resuelva el expediente disciplinario, no podrá entrenar ni jugar con el equipo. EFE

jrl/agr/jap

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EFE

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