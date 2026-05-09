Los internacionales Fernando Carro, Belén Toimil y Una Stancev ganan el oro en el Nacional

Jaén, 9 may (EFE).- Fernando Carro, medalla de plata de 3.000 metros obstáculos en el Campeonato de Europa de 2018 en Múnich, se proclamó este sábado en Jaén campeón de España de 10.000 universitario con plusmarca personal en la distancia y un tiempo de 29:54.51, representando a la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

El madrileño, olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, ya venció hace 8 años en la provincia de Jaén al ganar el Nacional de campo a través en la prueba celebrada en La Garza (Linares).

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La plata en la pista Ángel Cortés de La Salobreja fue para Alejandro Pérez (Universidad de Valencia), con 29:56.46, y el bronce para Aamadeo Abal (Isabel I), con 30:05.51.

El almeriense Nabil Sebbar, representante de la Universidad de Granada, venció en los 3.000 obstáculos, con 8:59.92, por delante de su compañero Mario Ruda, plata con 9:06.33, y Adrián Moscardó, de la Jaime I de Castellón, bronce con 9:10.31.

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La gallega Belén Toimil, seis veces campeona de España de peso y vigente plusmarquista con una registro de 18,80 metros, cumplió el pronóstico y subió a lo más alto del podio con un mejor lanzamiento de 17,18 metros, alcanzado en el cuarto intento por parte de la componente de la UCAM.

Andrea Njimi Tankeu, de Cantabria, especialista de disco, que hace dos meses fue plata en la Copa de Europa sub-23 y el pasado año campeona de Europa sub-20, compitió en peso y fue segunda con 15,78 metros, mejor registro personal, mientras que el bronce fue Tilena Martínez, de León, con 15,41.

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Una de las pruebas que más interés despertaron fue la de salto de altura femenina con la presencia de los dos máximos exponentes nacionales, la granadina Una Stancev y la catalana Ona Bonet, con triunfo para la primera, que defendió los colores de la Complutense, con un mejor salto de 1,83 metros, tres centímetros más que su oponente, que compitió representando a la Universidad Autónoma de Barcelona.

La madrileña Jimena Blanco, subcampeona de España de 3.000 metros en pista cubierta e internacional sub-23, le dio el título de 5.000 a la Politécnica con 17:00.17, prueba con la que se inauguró el Nacional de Universidades en Jaén.

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En triple salto se impuso María José Barrios (Universidad Rey Juan Carlos), con 12,58 metros y en jabalina Paula Piñón (Cádiz) con mejor marca personal con 46,73 metros. EFE

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