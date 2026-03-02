Espana agencias

La jueza de la dana pide al comité de emergencias un listado de llamadas a ayuntamientos de los cauces del Magro y Poyo

La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana ha pedido al Centro de Coordinación de Emergencias, ante una petición de FETAP-CGT, que remita un listado de las llamadas telefónicas realizadas desde este órgano a las autoridades locales de las poblaciones de los cauces del Magro y el barranco del Poyo a raíz de las alertas hidrológicas decretadas, indicando "a qué autoridad local se llamó, hora y duración de la llamada" y que comunique si hubo retorno por parte de alguna de ellas.

Así consta en una providencia de este mismo lunes de la instructora que investiga la gestión de las riadas que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, en la que igualmente adopta otras decisiones como la de pedir al responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, que ha declarado en esta jornada como testigo, para que aporte, ante la conformidad que ha mostrado, una factura de los teléfonos con los que intercambió el 29 de octubre llamadas con la entonces alcaldesa de Chiva, Amparo Fort.

La jueza pide que la Letrada de la Administración de Justicia haga constar, mediante una diligencia de cotejo, si fueron entrantes o salientes, así como la hora y duración de las llamadas entre el testigo y primera edil.

Igualmente, ha acordado recabar del CCE las grabaciones que consten en el Coordcom --la plataforma integral de gestión de emergencias-- respecto de las grabaciones de las llamadas que pudieran haber tenido lugar entre el jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias en el momento de la dana y el alcalde de Sot de Chera durante los días 29, 30 y 31 de octubre de 2024.

Asimismo, ha remitido un oficio al Ayuntamiento de Sot de Chera a fin de que le remita, en relación exclusivamente al día 29 de octubre de 2024, los documentos recibidos en el correo electrónico habilitado por ese consistorio que pidió imágenes --fotos o vídeos-- del pueblo de antes, durante y después de la dana a toda persona que quisiera aportarlos para realizar un vídeo profesional "donde se muestre todo".

Otra de las decisiones adoptadas por la jueza, a petición de la representación que ejerce Acció Cultural del País Valencià, ha sido la de requerir de la Conselleria de Emergencias copia de todos los tuits emitidos desde la cuenta @GVA112 (Emergències 112 CV), las menciones o los retuits con contenido, enviados entre las 12 horas del 24 de octubre y las 00 horas del día 30 de octubre de 2024, con los audios o vídeos que incorporaran las personas que interactuaron con ellos.

A petición de la representación de Ciudadanos, pide a las agencias de noticias que aporten a la causa los teletipos emitidos en relación a la situación de la dana el día 29 de octubre de 2024.

