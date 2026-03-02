Espana agencias

El PP pide a Sánchez, tras las últimas noticias sobre el accidente de Adamuz, que no actúe como "gobierno de ocultación"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha pedido este lunes al ejecutivo de Pedro Sánchez, tras las últimas noticias sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que actúe pensando en las 46 víctimas de la tragedia y "no se convierta en un gobierno de ocultación".

Así se ha pronunciado después de que la Guardia Civil haya pedido a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que le amplíe información sobre una advertencia que le hizo dicho ente a la Benemérita tras detectarse "distintas incongruencias" en las soldaduras de las vías del tren a su paso por Adamuz, según recoge e el Instituto Armado en un segundo informe presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba).

Fúnez ha asegurado que al PP le "preocupa realmente" lo que está ocurriendo en la investigación del caso de Adamuz porque "hace tan solo unos días era una juez la que amonestaba a Adif para que devolviesen el material que habían sacado de las vías de la zona del accidente".

"Y en la mañana de hoy es la Guardia Civil la que está pidiendo información al Gobierno de España sobre un accidente que no vamos a olvidarlo, que le ha costado la vida a 46 personas", ha enfatizado la dirigente del PP en rueda de prensa.

En este sentido, Fúnez se ha preguntado "qué estarán pensando" los familiares de las víctimas del accidente cuando ven que "una jueza amonesta al Gobierno porque se han llevado material necesario para la investigación" y que la Guardia Civil "está pidiendo más información sobre lo que allí ocurrió".

"Por respeto a las memorias de las personas que perdieron la vida en Adamuz y por respeto a los familiares que están sufriendo, es necesario que el Gobierno, que ya sabíamos que era un Gobierno de chivatos, no se convierta en un Gobierno de ocultación", ha manifestado.

