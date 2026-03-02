Espana agencias

El juez Peinado envía a la UCO los correos de la cuenta de Begoña Gómez en Moncloa y pide que los analice

El juez que investiga a Begoña Gómez ha remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los correos electrónicos intercambiados y recibidos por la cuenta asignada a la esposa del presidente del Gobierno en Moncloa, al tiempo que ha solicitado a la unidad investigadora que los analice y realice un informe.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Juan Carlos Peinado da cuenta de la recepción de los correos entregados por la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno que fueron reclamados el pasado mes de febrero.

En un auto de ese mismo mes, el instructor requirió a Moncloa los correos intercambiados desde el 16 de julio de 2018. Además, pidió a Moncloa que informara sobre los viajes que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez, hubieran realizado a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a Rusia.

El juez Peinado critica entonces "la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado".

Cabe recordar que Peinado investiga a Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.

EuropaPress

