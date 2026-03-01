Espana agencias

Podemos denuncia el "ataque ilegal" de EEUU a Irán, tilda a Trump de "amenaza para la humanidad" y pide cerrar sus bases

En un acto político, Pablo Fernández exigió al Ejecutivo español el fin de la cooperación y el desalojo de instalaciones castrenses estadounidenses tras pronunciarse enérgicamente sobre las ofensivas internacionales atribuidas al presidente norteamericano y sus aliados en Oriente Medio

Durante un evento de campaña en Castilla y León, Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, reiteró el reclamo para que el Gobierno español cancele de forma inmediata la cooperación militar con Estados Unidos y proceda al cierre de las bases estadounidenses en territorio nacional. La petición incluyó la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington, motivada por la reciente ofensiva internacional que Fernández atribuyó al presidente Donald Trump y a sus aliados en Oriente Medio. Según publicó el medio, esta intervención de Fernández sumó presión al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el contexto de una escalada militar en la región.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Fernández calificó como “nuevo ataque militar” la reciente acción bélica llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán. El dirigente sostuvo que Washington, bajo la administración de Trump, continúa infringiendo el derecho internacional humanitario después de sus intervenciones en Palestina y Venezuela. Fernández aseguró que estas acciones representan una vulneración sostenida de la legalidad internacional.

La posición expresada por Podemos incorpora una valoración directa sobre Donald Trump, a quien Fernández describió como “el principal problema, la principal amenaza para la humanidad”. Tal como consignó el medio, la postura del partido incluye la exigencia de aislar a Estados Unidos en el ámbito internacional. Fernández instó al Gobierno español a romper relaciones con la administración estadounidense y adoptar una estrategia de aislamiento frente a la política exterior norteamericana.

Podemos vinculó el rechazo a la presencia militar extranjera en España con una crítica más amplia a la participación nacional en la OTAN. En su declaración, Fernández incluyó la demanda de una “salida inmediata” de España de la Alianza Atlántica, argumentando que se trata de una organización dirigida de facto desde la Casa Blanca. El dirigente de Podemos definió a la OTAN como una estructura “imperialista” sujeta al control de la actual administración estadounidense.

El medio detalló que estas declaraciones se realizaron dentro del marco de la campaña electoral en Castilla y León, donde Fernández aprovechó el acto público para denunciar lo que calificó como ataques ilegales en Oriente Medio. Además de condenar la ofensiva contra Irán, el portavoz morado hizo referencia a las intervenciones previas en Palestina y Venezuela, relacionando todas ellas con una estrategia internacional basada en la fuerza y la vulneración del derecho internacional.

En su intervención, Fernández sostuvo que España debe adoptar “acciones inmediatas” que incluyan el cierre de las instalaciones castrenses estadounidenses y la ruptura de los lazos diplomáticos. El dirigente vinculó la existencia de las bases militares en territorio español con la continuidad de una política exterior que, según Podemos, contribuye a la escalada del conflicto en otras regiones. El medio reportó que esta postura forma parte de una campaña sostenida por el partido para revisar la posición exterior de España, especialmente en lo referido a acuerdos militares con potencias extranjeras.

Dentro de su discurso, Fernández insistió en que la política dirigida por Donald Trump coloca en peligro la estabilidad y la paz internacional. Reiteró la necesidad de que España reconsidere su papel en el marco internacional y priorice el respeto al derecho internacional humanitario frente a las presiones y los acuerdos de defensa suscritos con Estados Unidos y sus aliados.

Finalmente, según informó el medio, la comparecencia de Pablo Fernández se mantuvo centrada en el rechazo tanto a la acción militar en Oriente Medio como a la participación española en estructuras militares internacionales dominadas por Estados Unidos. El dirigente de Podemos finalizó sus declaraciones reiterando la exigencia a Pedro Sánchez para replantear la política exterior y adoptar posiciones de distanciamiento respecto a Washington y a los tratados militares en vigor.

