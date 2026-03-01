Montero anuncia que Amama recibirá el premio Clara Campoamor por su lucha ante los cribados de cáncer de mama

El reconocimiento al activismo de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y su presidenta, Ángela Claverol, aparece vinculado de forma directa al acompañamiento y respaldo ofrecido a cientos de mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía, un problema que comprometió la atención sanitaria pública en la región. Según informó el PSOE de Andalucía a través de un comunicado, ambas recibirán el premio Clara Campoamor como distinción a su lucha por la defensa de los derechos de las pacientes ante las carencias del sistema de salud autonómico. Este galardón se concede en el marco de una nueva edición que distingue a figuras ejemplares de diversos ámbitos en la comunidad andaluza.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Partido Socialista, la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, remarcó la dimensión del reconocimiento afirmando que “sobran los motivos” para que Amama y su presidenta reciban el premio, resaltando la “valentía” del colectivo al alzar la voz ante lo que denominaron una situación de “extrema gravedad” en la sanidad pública andaluza. Según declaró Montero y recogió el medio, la labor de Amama se centra en la denuncia de las deficiencias que han afectado a más de 2.000 mujeres a raíz de negligencias en el programa de cribado de cáncer de mama gestionado por el actual gobierno autonómico.

El medio detalló que los premios Clara Campoamor, organizados por el PSOE-A, tienen el objetivo de poner en valor el papel de mujeres referentes en diferentes sectores de la sociedad andaluza. En esta edición, Amama fue seleccionada en el ámbito del asociacionismo sociosanitario debido a su persistencia en la denuncia y la reivindicación de los derechos de quienes han sufrido consecuencias por lo que la organización califica como “negligencia” en la gestión del cribado por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

María Jesús Montero enfatizó en el comunicado la magnitud de la crisis sanitaria que vive la región y responsabilizó directamente al actual Ejecutivo autonómico, liderado por el Partido Popular, del colapso en el sistema público de salud y el desvío de recursos. Criticó además que muchas mujeres afectadas por el fallo en los diagnósticos atraviesan periodos largos de incertidumbre respecto a pruebas médicas cruciales para sus vidas. “Amama representa la lucha de las mujeres y el hueco que queremos tener en un sistema sanitario que, bajo la gestión del PP, parece ignorar nuestros problemas o, sencillamente, no contestar a las preguntas que todas tenemos en la cabeza”, expuso Montero según publicó el PSOE andaluz.

La secretaria general del partido en Andalucía no solo centró sus críticas en la gestión de los servicios de cribado, sino que recordó que la presión ejercida por colectivos como Amama ha resultado fundamental para salvar cientos de vidas. “Cuando tenemos una situación de este tipo, es vital encontrar a un grupo de mujeres dispuestas a acogernos y a pelear conjuntamente, porque en esa lucha colectiva se encuentra gran parte de la victoria”, indicó Montero, quien también destacó el acompañamiento y el respaldo emocional y social que la asociación ha ofrecido a las pacientes desde una perspectiva de sororidad y activismo.

En su alocución, la representante socialista calificó la crisis sanitaria como estructural y no como un incidente aislado, y acusó a la administración autonómica de promover un modelo “encaminado a la privatización”, según reportó el comunicado del PSOE-A. Para Montero, la actual situación refleja una inacción y un desprecio institucional hacia los derechos y la dignidad de las mujeres afectadas, cuestionando el papel de la Junta de Andalucía en la defensa de la sanidad pública.

Además del reconocimiento a Amama y Ángela Claverol, los premios Clara Campoamor del PSOE-A distinguirán a diversas personalidades y entidades de Andalucía que desarrollan su labor en los sectores sanitario, empresarial, cultural, académico, social, comunitario y digital. En el campo institucional y de la sanidad, el galardón este año será entregado a Francisca Antón Molina, quien lideró el Servicio Andaluz de Salud y fue impulsora de políticas de igualdad. El panorama cultural verá premiada a la agrupación gaditana Cadiwoman, que ha utilizado el Carnaval como herramienta de empoderamiento y reivindicación feminista.

El entorno empresarial recibirá igualmente un reconocimiento a través del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, entidad representativa del fomento del liderazgo económico femenino. En el ámbito académico, serán distinguidos Paula Reyes, experta en el estudio de la violencia vicaria, y el grupo Gedex de la Universidad de Jaén, que investiga políticas públicas con enfoque feminista. La dimensión cultural y audiovisual incluirá un premio para Wofest, festival de cine impulsado por mujeres, y para Reyes Gallegos, directora del documental ‘Ellas en la ciudad’.

Por otro lado, la Plataforma contra las Violencias Machistas de Málaga será reconocida por su papel activo en la sensibilización y denuncia sostenida contra la violencia de género. En el ámbito de la participación comunitaria, María Mairena Toro de Jerez obtendrá un premio por su liderazgo en situaciones de emergencia, como las derivadas de temporales recientes. Las redes sociales y el trabajo de recuperación de memoria histórica femenina se verán representados mediante el reconocimiento a Ángeles Taro.

El PSOE andaluz indicó que la ceremonia de entrega de los premios se celebrará el próximo 7 de marzo en San Fernando (Cádiz), en la víspera del Día Internacional de las Mujeres, como una forma de resaltar el trabajo y el compromiso de figuras y colectivos en la lucha por la igualdad y la visibilización de las mujeres en Andalucía. Los organizadores remarcaron que el evento busca reafirmar la aportación de referentes femeninos en distintos ámbitos y poner en el centro del debate público problemas de género que requieren respuesta institucional y social.