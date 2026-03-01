Martínez compromete una estrategia de salud mental con especialización y profesionales en centros educativos

El abordaje de la salud mental entre la población joven implica superar estigmas y responder a las necesidades de quienes requieren apoyo psicológico en espacios educativos. Este es uno de los puntos destacados que plantea Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, quien ha presentado una propuesta orientada a fortalecer el acceso a servicios de atención emocional en institutos y universidades, según informó la agencia Europa Press en el marco de un acto celebrado en Valladolid con 150 miembros de las Juventudes Socialistas.

De acuerdo con Europa Press, Martínez considera necesario que la estrategia de salud mental contemple la especialización de los profesionales sanitarios, garantizando la presencia de expertos en Psicología en centros de educación secundaria y estudios superiores. El objetivo de esta iniciativa radica en promover la prevención y el tratamiento inmediato de las problemáticas emocionales que afectan especialmente a la juventud, tema en el que, afirmó, es imperativo avanzar debido a la persistente estigmatización social.

Durante la intervención, Martínez remarcó la necesidad de estructurar esta estrategia tomando en consideración las particularidades y demandas del colectivo juvenil. “Mucho que avanzar” fueron las palabras empleadas por el candidato, quien sostiene que la inclusión de psicólogos en el entorno educativo resulta fundamental para abordar con rigor y seriedad la cuestión de la salud mental en estas edades. Según publicó Europa Press, Martínez subrayó la importancia de proporcionar acceso rápido y eficaz a la atención en salud mental para este grupo etario.

El medio Europa Press detalló que, entre las propuestas, se establece la planificación de acciones que incluyan especialistas en salud mental tanto en institutos como en universidades, lo que permitiría detectar y abordar de manera temprana posibles problemáticas emocionales. El enfoque, según el candidato socialista, se fundamenta en la necesidad de eliminar prejuicios y facilitar la intervención profesional sin demoras.

Durante el encuentro, una joven abordó el tema de las políticas sociales del Partido Popular y Vox respecto al aborto. Ante esta consulta, Martínez explicó que la postura del PSOE se alinea con el respeto y protección del derecho al aborto en la sanidad pública, en tanto no quede blindado por la Constitución, como actualmente tramita el Gobierno de España. De este modo, el aspirante aseguró que el cumplimiento estricto de este derecho será una prioridad, evitando su gestión mediante conciertos o acuerdos con entidades privadas, reportó Europa Press.

Martínez expresó ante los asistentes la intención de que la protección de las mujeres sea garantizada en igualdad de condiciones a través de la sanidad pública. Este compromiso se perfila como uno de los principales objetivos de la Consejería de Sanidad en caso de que el PSOE llegue a formar gobierno en la Junta, consignó Europa Press.

También amplió que la estrategia planteada no solo abarca la atención directa, sino que busca el establecimiento de un modelo sanitario que actúe sin prejuicios e impida la exclusión de las personas jóvenes que requieran ayuda. El acto, que reunió a integrantes de las Juventudes Socialistas, sirvió de escenario para precisar que estas demandas forman parte integral del programa con el que el PSOE aspira a mejorar la salud mental y a garantizar derechos en el sistema público de salud, tanto en materia de prevención y psicología como en el acceso a servicios vinculados a la atención de mujeres, detalló Europa Press.

El planteamiento del candidato socialista se articula atendiendo a los desafíos actuales y a la urgencia de respuestas específicas en el ámbito de la salud mental juvenil, así como a la insistencia en que la sanidad pública se mantenga ajena a conciertos con entidades privadas en la prestación de servicios sensibles como la interrupción voluntaria del embarazo, según refleja Europa Press en su cobertura del encuentro en Valladolid.