El PP anuncia una ofensiva para "acorralar a Zapatero" en el seno de la comisión de investigación del caso Koldo

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, aseguró que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “presionó a Sánchez para que este aprobara el rescate de Plus Ultra” y describió un entramado de supuestas relaciones financieras y laborales que involucran a empresarios allegados al exmandatario. García vinculó a un empresario, identificado como “Julito, el amigo y pagador de Zapatero”, quien presuntamente habría recibido una comisión por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y luego, a cambio, habría pagado a Zapatero por asesorías consideradas por la senadora como falsas. Según detalló la portavoz, todas estas acciones formarían parte “del círculo vicioso de la corrupción”, haciendo referencia a supuestas irregularidades en las cuales, sostuvo, el exjefe del Ejecutivo “se hizo de oro con el dinero de los impuestos de los españoles y con la narcodictadura de Maduro”.

Según publicó el medio, el Partido Popular ha anunciado una ofensiva para “acorralar” al expresidente Zapatero en el contexto de la comisión de investigación del caso Koldo, dentro del Senado español. Este movimiento parlamentario tiene por objetivo, según las declaraciones de Alicia García citadas por la prensa, que se aclare el patrimonio, la situación fiscal y la red de contactos internacionales del exmandatario, especialmente los relativos a Venezuela.

De acuerdo con la información dada a los medios, el PP ha reclamado la presentación de declaraciones de IRPF correspondientes total a los años desde que Rodríguez Zapatero ocupó la presidencia del Gobierno, así como la declaración de sus bienes y propiedades, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Igualmente, el grupo político pide copias de todas las comunicaciones que el expresidente haya sostenido con autoridades venezolanas en el marco del debate por el rescate de Plus Ultra, aerolínea que recibió fondos públicos en una polémica operación bajo investigación.

En palabras de García, Zapatero, citado para comparecer en la comisión investigadora del Senado a las 9:30 del lunes, “tiene dos opciones: o decir la verdad y explicar qué ha obtenido con el dinero de todos los españoles y cuáles han sido sus vínculos con el régimen de Maduro, o hacer un Pedro Sánchez, un ‘no me consta’, evasivas, silencio y escapar de la verdad”. En sus declaraciones recogidas por la fuente, la portavoz destacó que el expresidente se encuentra “de sospechas de corrupción hasta las cejas” y remarcó la obligación de que el compareciente “venga mañana a dar la cara al Senado”.

Según recogió el medio, la senadora insistió en que no deberían existir privilegios para exjefes de Estado, alegando que “Zapatero pensaba que por ser el presidente del Gobierno en la sombra se podría ir de rositas, pero se equivoca”. García expresó que el Partido Popular buscará transparencia absoluta y que si el expresidente no tiene nada que ocultar, lo demuestre, y si existe alguna irregularidad, que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de ello.

El pedido de documentación y explicaciones forma parte de la labor de la mencionada comisión parlamentaria, que en su investigación sobre las dimensiones y ramificaciones del caso Koldo aborda cuestiones que involucran a empresarios, fondos públicos y conexiones internacionales. La comparecencia de Rodríguez Zapatero constituye una etapa relevante en la búsqueda de esclarecimientos en torno a esas cuestiones, según la estrategia política presentada por el Partido Popular y recogida por los medios.

En el desarrollo de la ofensiva parlamentaria, la portavoz del PP enfatizó la determinación de su partido para que se aporte información completa sobre el origen, destino y gestión de recursos relacionados con Plus Ultra y las presuntas comisiones que describió. “El PP no descansará hasta que se conozca la verdad de la corrupción sanchista y los españoles tengan el gobierno limpio y honesto que necesitan”, concluyó García en sus declaraciones difundidas por el medio y enmarcadas en el actual debate sobre la integridad en la administración pública y la transparencia en la gestión de los fondos nacionales.