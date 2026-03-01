El PP anima a sus diputados y senadores a potenciar Instagram y TikTok para llegar a los jóvenes

La estrategia digital del Partido Popular ha experimentado nuevas acciones tras constatar el impacto de las redes sociales en los resultados electorales más recientes. Tras las elecciones europeas de junio de 2024, en las que la agrupación ‘Se acabó la Fiesta’ obtuvo cerca de 800.000 votos y tres escaños a partir de una campaña realizada casi exclusivamente desde el teléfono móvil y mediante redes sociales, Alberto Núñez Feijóo transmitió a los responsables regionales y altos cargos del partido la necesidad de mejorar la presencia y el alcance en el entorno digital. De acuerdo con Europa Press, el propósito central es captar el interés de los electores más jóvenes en el contexto de las próximas convocatorias a las urnas.

Según informó Europa Press, la formación liderada por Feijóo llevó a cabo en su sede de la calle Génova, en Madrid, un seminario de adiestramiento específico para sus representantes parlamentarios. Esta actividad, dirigida por el responsable de Redes del partido, estuvo especialmente dedicada al aprendizaje y perfeccionamiento en el uso de Instagram y TikTok, espacios digitales clave para conectar con un público joven. Al curso asistieron el secretario general, Miguel Tellado, las portavoces parlamentarias Ester Muñoz y Alicia García, así como una parte mayoritaria de sus diputados y senadores, detalló Europa Press.

El medio reportó que la estructura de la capacitación reconoció que la mayoría de los parlamentarios ya dispone de cuentas en la plataforma ‘X’, considerada por diversos dirigentes de la agrupación un canal de comunicación de carácter más político. Por ello, se promovió ampliar esfuerzos en WhatsApp como vía de difusión de mensajes seleccionados, y en Instagram y TikTok para impulsar la circulación de fotografías y videos. Voceros del partido enfatizaron a Europa Press que el objetivo está enfocado en conectar y persuadir a segmentos de votantes que utilizan prioritariamente estos entornos digitales. Una diputada del PP señaló al medio: “La gente joven solo se informa por redes y hay estadísticas que lo ponen en evidencia”.

Durante la presente legislatura, la organización ha implementado otras iniciativas formativas en tecnología, incluyendo una sesión sobre Inteligencia Artificial impartida por dos expertos en la materia pertenecientes al propio grupo parlamentario, añadieron las fuentes consultadas por Europa Press.

Europa Press consignó además que Alberto Núñez Feijóo ha consolidado su actualización digital con la gestión de perfiles activos en ‘X’ e Instagram, donde difunde las propuestas del PP. En septiembre de 2023, Feijóo incursionó en TikTok como un paso más en la modernización de su presencia en redes, con el propósito de adaptarse a los hábitos de consumo informativo de la juventud.

Las acciones orientadas a captar la atención de los votantes más jóvenes han incluido colaboraciones en formatos populares. Según recogió Europa Press, Feijóo participó en julio de 2024 en su primer podcast presentado por el empresario e influencer canario Pedro Buerbaum. El mismo medio destacó la participación del activista Vito Quiles en el mitin de cierre de campaña del PP durante las elecciones autonómicas de Aragón, el 8 de febrero, hecho que buscó reforzar los vínculos del partido con sectores juveniles.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular acompaña esta modernización digital con propuestas que afectan directamente a este segmento, como la promesa de reducir la carga fiscal vinculada a la adquisición de vivienda y el compromiso de eximir del pago de impuestos al Salario Mínimo Interprofesional en caso de acceder al Gobierno. Dirigentes de la formación señalaron al medio que estas medidas apuntan a canalizar el descontento de jóvenes ante las dificultades de acceso a la vivienda y la insatisfacción con la gestión actual de Pedro Sánchez.

Europa Press explicó que la dirección nacional del partido identifica la competencia con Vox por el voto joven como un aspecto crucial. El crecimiento de la formación liderada por Santiago Abascal entre sectores juveniles, con estrategias de comunicación directa y eventos como ‘Cañas por España’, ha motivado al PP a intensificar su propia presencia en las plataformas sociales preferidas por los jóvenes, con la intención de revertir la tendencia de pérdida de apoyos en este grupo demográfico.