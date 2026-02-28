Por Andalucía reprocha a Aguirre "colar el argumentario" del PP un 28F del que "la derecha no tiene nada que celebrar"

Inma Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, señaló que el enfoque oficial sobre el 28 de febrero en Andalucía favorece una visión ensalzada de la gestión del gobierno actual, mientras omite aspectos críticos vinculados a derechos y reivindicaciones pendientes. Según consignó Europa Press, Nieto cuestionó especialmente que en el discurso institucional del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, se diera mayor relevancia a logros menores, como la recuperación de un belén navideño, y se dejaran fuera referencias a problemáticas como la crisis en el cribado del cáncer de mama que ha afectado a numerosas mujeres en la comunidad.

Tal como publicó Europa Press, Nieto consideró que Aguirre priorizó su pertenencia al Partido Popular por encima de su papel como máxima autoridad parlamentaria, incorporando el “argumentario de su partido” en la intervención oficial relativa al Día de Andalucía. Según detalló la portavoz, el discurso evidencia, a su juicio, que para la derecha el 28F carece de significado celebratorio real respecto al referéndum que permitió el acceso a la autonomía política en el año 1980. Por ello, advirtió que se ha convertido la conmemoración en “solo una gala, un evento y una enorme pompa de jabón”, restringiendo el valor histórico de la fecha.

Nieto, también dirigente de Izquierda Unida Andalucía, indicó a los medios —según recogió Europa Press— su desacuerdo con la omisión de Aguirre de “una palabra de recuerdo para las mujeres afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama”. En este sentido, lamentó la falta de mención para colectivos damnificados durante la pasada legislatura, priorizando en cambio hitos como la referida recuperación navideña. Además, criticó al presidente de la Cámara por reiterar “bulos ya desmontados” en relación con la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica.

La portavoz evaluó que el balance de la legislatura, próxima a finalizar por la convocatoria de elecciones en junio, evidencia una “supeditación” del Parlamento a las directrices del Gobierno de la Junta, según reportó Europa Press. Nieto atribuyó esta tendencia tanto al Ejecutivo como al Partido Popular, a quienes responsabilizó de diluir (“descafeinar”) el significado original del 28 de febrero, reduciéndolo “solo a la fanfarria”, al tiempo que —según dijo— han existido “incumplimientos flagrantes” del Estatuto de Autonomía.

Europa Press reportó que Nieto insistió en que la Junta de Andalucía, bajo la dirección del Partido Popular desde hace siete años, no ha ejercido las competencias estatutarias previstas ni ha reclamado formalmente al Gobierno central su traspaso. Este contexto habría, según su argumento, contribuido a incrementar la brecha de desigualdad en la región.

Además, la portavoz de Por Andalucía expresó su desacuerdo con la alusión de Aguirre a las víctimas de violencia machista, subrayando la ausencia de una crítica explícita al Ejecutivo andaluz por la inacción parlamentaria en materia de prevención de la violencia de género. Nieto recordó que la elaboración de un nuevo plan contra la violencia de género fue aprobada por el Consejo de Gobierno, pero hasta la fecha dicho plan no ha sido sometido a debate ni tramitado en la Cámara andaluza.

Estas declaraciones tuvieron lugar tras la intervención institucional de Aguirre, durante la jornada celebrada por el Día de Andalucía en el Parlamento autonómico. Según reiteró Europa Press, Nieto contrarrestó los elogios del discurso oficial con críticas dirigidas tanto a la gestión parlamentaria como a la representación simbólica de la autonomía, apuntando a la centralidad de las políticas del Partido Popular y a la relegación de temas sociales y estatutarios destacados por sectores de la izquierda andaluza.