Moreno rompe a llorar en el discurso del 28F al recordar a las víctimas de Adamuz: "Nunca os dejaremos solos"

La memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz cobró un lugar central durante la ceremonia anual de entrega de distinciones honoríficas por el Día de Andalucía. El acto, celebrado en el contexto del 28 de febrero, estuvo marcado por la emotividad cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compartió su determinación de acompañar a los afectados y prometió mantener el apoyo institucional para las familias involucradas, una noticia que recogió el medio de comunicación.

Según publicó la fuente original, Moreno interrumpió su discurso en tres ocasiones al recordar el suceso de Adamuz, mostrando una emoción visible frente al público. “Llegaremos hasta el final para que conozcáis la verdad con la dignidad y el respeto que os merecéis”, expresó dirigiéndose a los familiares de las víctimas y asegurando: “Nunca os dejaremos solos”. El presidente de la Junta relató detalles de la primera noche tras el accidente, describiendo las condiciones de confusión, oscuridad y bajas temperaturas en el lugar del siniestro, el 18 de enero, así como la rápida coordinación de los servicios de emergencia para atender la situación. El medio reportó que Moreno evocó las imágenes de la tragedia, un momento que definió como dominado por una ola de dolor y la respuesta de la ciudadanía que acudió a prestar ayuda.

Durante la ceremonia, Moreno rememoró también el discurso de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses que fallecieron en el accidente del Alvia. Sáenz intervino en el funeral celebrado en Huelva en representación de las familias, hecho que quedó grabado en la memoria del presidente y que compartió con la audiencia, detalló la fuente informativa.

El medio consignó que Moreno destacó el papel de la sociedad andaluza, señalando que la solidaridad y la empatía forman parte de los valores tradicionales de la comunidad autónoma. “Muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces y me lo han hecho llegar, pero a mí me han sorprendido que se sorprendan porque los andaluces simplemente hemos hecho lo normal en esta tierra, lo que nos enseñaron en nuestras casas”, manifestó el jefe del Ejecutivo, quien pidió disculpas al público debido a la carga emocional de su intervención. Moreno recalcó que la reacción de los andaluces frente a la tragedia siguió el principio de atender y escuchar el sufrimiento de las familias desde el primer momento y en el futuro, sin recurrir a la instrumentalización del dolor con fines distintos al acompañamiento y el apoyo.

El acto institucional contó con la entrega anual de reconocimientos por parte de la Junta en la conmemoración del Día de Andalucía. El mismo medio reportó que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no participó en este evento particular, aunque sí estuvo presente en el Pleno institucional del Parlamento andaluz. La representación del Gobierno central en la ceremonia corrió a cargo de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla.

Los reconocimientos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía del año 2026 recayeron en el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, detalló la fuente. Las Medallas de Andalucía, también entregadas en el mismo acto, distinguieron al pueblo de Adamuz (Córdoba), junto con entidades y personalidades destacadas. Entre los premiados se encuentran el Museo de la Autonomía, la modelo y presentadora de televisión Eva González, el director general CEO de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu, la periodista Sandra Golpe, el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero, el grupo musical Cantores de Híspalis, el torero José Antonio 'Morante de la Puebla', la cantante y actriz Ana Mena, la futbolista Olga Carmona, la karateca María Torres García, la presidenta ejecutiva de Randstad España Ana Requena, el presidente ejecutivo de Secuoya Content Group Raúl Berdonés, la investigadora Rosa María Rodríguez Domínguez y las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos que operan en las ocho provincias andaluzas.

El medio indicó que la ovación al presidente Juanma Moreno por parte del público asistente se produjo tras la intervención marcada por la emoción, reforzando la idea de solidaridad que, según sus palabras, caracteriza a Andalucía. La ceremonia se desarrolló en un clima de respeto hacia las familias de las víctimas del accidente de Adamuz y ofreció un espacio para la reflexión institucional sobre la importancia de acompañar y respaldar a quienes atraviesan momentos de sufrimiento, reiterando la promesa de apoyo y búsqueda de la verdad formulada por el Ejecutivo andaluz.