Montero defiende no asistir a la "gala de autobombo" de Moreno por el 28F: "Prefiero estar con los andaluces de a pie"

Durante su presencia en el acto de izado de la bandera de Andalucía ante el Parlamento autonómico, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que decidió no acudir a la entrega de las medallas de Andalucía porque prefiere compartir el Día de Andalucía junto a los ciudadanos comunes. Según detalló el medio, Montero explicó que su elección se basó en priorizar la cercanía con las personas de a pie, en vez de participar en lo que describió como una "gala de autobombo" organizada por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Tal como publicó el medio, Montero justificó su ausencia en la convocatoria oficial expresando que prefirió estar al lado de “la gente humilde, que se reúne para compartir su comida, para reivindicar y celebrar”. En ese sentido, la agenda de la vicepresidenta contempló una visita a la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez en Moguer, Huelva, así como su participación en un evento popular con motivo del Día de Andalucía en ese municipio.

Durante su intervención ante los medios, y según informó la misma fuente, Montero insistió en su percepción sobre la gala institucional, asegurando que los asistentes parecían seguir un guion en el que los aplausos dependían del discurso del presidente de la Junta. La vicepresidenta llegó acompañada por representantes municipales de Grazalema (Cádiz) y Adamuz (Córdoba), destacando así su conexión con diversos territorios andaluces.

El medio consignó que, en esa comparecencia, la ministra abordó cuestiones vinculadas a la cohesión social y al modelo territorial, considerando fundamental que cualquier marco de convivencia impulse la integración de toda la ciudadanía. Según la fuente, Montero incluyó en este contexto los desafíos del cambio climático y la adaptación al entorno digital en el ámbito laboral como prioridades inmediatas para las sociedades actuales.

Otro punto mencionado durante las declaraciones de Montero, según reportó el medio, fue la relevancia de los servicios públicos en Andalucía. La vicepresidenta expresó preocupación por un eventual deterioro de estos servicios vinculado a procesos de privatización. Hizo referencia explícita a la sanidad, afirmando que “queremos que la sanidad siga siendo la joya de la corona, que lo fue siempre en Andalucía, que estemos orgullosos de que tenemos un sistema que nos asiste a tiempo, que investiga, que trabaja por el conjunto de los ciudadanos”.

De acuerdo con lo publicado, Montero también defendió el sistema educativo andaluz, describiéndolo como “un ascensor social que permite que la progresión en la vida dependa del talento y no de la cuenta corriente o del origen familiar”. Durante sus intervenciones, remarcó los retos presentes para los jóvenes, especialmente en lo que respecta al acceso a la vivienda, situación que les impide emanciparse debido a la falta de precios asequibles.

Según destacó el medio consultado, la vicepresidenta enfatizó que Andalucía se ha construido principalmente a partir de sus servicios públicos, subrayando la intención del actual gobierno autonómico de aumentar los recursos y la calidad en estos sistemas, con el propósito de asegurar su continuidad y mejora. Montero concluyó su intervención reiterando la convicción de que esa apuesta por los servicios públicos marcará el futuro de la región.